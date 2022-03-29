اليوم افتتاح أعمال مؤتمر "المدن المستدامة في المرحلة الانتقالية" بمكتبة الإسكندرية

يستقبل بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، والتابع لمكتبة الإسكندرية، في الرابعة من بعد عصر اليوم الثلاثاء، ندوة مجانية مفتوحة للجمهور، تحت عنوان "30 فرصة عمل من خلال الانترنت".



تدور الندوة حول الفرق بين التسويق الإلكتروني والتسويق الشبكي، وتوضح أهمية اكتساب المهارات والخبرات من خلال الإنترنت، وكيفية الحصول على عائد جيد من الانترنت، كما تعرض أهم مصادر التعليم الذاتي باللغات العربية والأجنبية، وكذلك الخدمات التي يمكن بيعها على الانترنت بمقابل جيد وأهم الوظائف التي يمكن تعلمها ومنها؛ مُدخل بيانات، ومدير صفحات، ومترجم، ومصمم صور، ومحرر فيديو، ومسوق إلكتروني وغيرها.



يحاضر في الندوة دكتور عادل حسين؛ الخبير الدولي في التسويق والتجارة الالكترونية والمدير التنفيذي للأكاديمية العربية للاستشارات والتدريب، والذي يمتلك خبرة لأكثر من 15 سنة في مجال التجارة الالكترونية والتسويق الالكتروني، وبرامج العمل والربح من خلال الانترنت، وقدم العديد من المحاضرات في مصر والجزائر وتونس والمغرب ولبنان والسعودية وليبيا.



تأتي هذه الندوة في إطار الاهتمام بنشر الوعي والثقافة، والمساعدة على تعزيز المشاركة، في ظل التأكيد الدائم على بناء الإنسان المصري، وتزويده بكافة متطلبات العصر، وتنمية مهاراته في كافة المجالات.





ــ إنطلاق أعمال الدورة 11 لمؤتمر المدن المستدامة



في سياق متصل، تنطلق في التاسعة والنصف صباح اليوم أيضا، أعمال الدورة الحادية عشرة، لمؤتمر "المدن المستدامة ــ مدن في المرحلة الانتقالية"، والذي تنظمه مكتبة الإسكندرية، من خلال مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط بقطاع البحث الأكاديمي بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت يومي 29 و30 مارس 2022 بقاعة المحاضرات بقاعة المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية. وذلك بهدف تبادل الأفكار البناءة ومحاولة لإيجاد حلول للتحديات العمرانية والبيئة وصولا للتنمية المستدامة في مدن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



يتناول المؤتمر سبل مواجهة المدن للتحديات المختلفة والتي من بينها النمو السكاني والتوسع العمراني السريع والتنسيق بين التخطيط والتنفيذ ويتناول أيضا الموضوعات المتعلقة بالبنية التحتية منخفضة الكربون والتقدم في مجال المدن الذكية الى جانب تسليط الضوء على دور البلديات في تحقيق الاستدامة من خلال مناقشة الفرص المالية والاقتصادية. ويوفر المؤتمر أيضا مساحة للتعلم من تجربة المدن التي استضافت سابقًا مؤتمر المناخ الدولي COP للاستفادة من تلك الخبرات في مؤتمر المناخ رقم 27 والذي تقوم مصر باستضافته في نوفمبر 2022.



يشارك في تنظيم المؤتمر مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط وبرنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الأفريقية بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية. وسيقوم كلاهما خلال فعاليات المؤتمر بعرض أنشطة المكتبة المختلفة لدعم التنمية المستدامة والجهود المبذولة للترويج لمدينة الإسكندرية.





ــ انعكاسات الأزمة الروسية -الأوكرانية على منطقة الشرق الأوسط



كما تعقد بمركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي بالقرية الذكية، التابع لمكتبة الإسكندرية، في الثالثة من عصر اليوم، ندوة بعنوان «انعكاسات الأزمة الروسية -الأوكرانية على منطقة الشرق الأوسط».



يدور النقاش خلال الندوة حول ما تطرحه الأزمة من تداعيات محتملة على شكل النظام الدولي ومستقبل العلاقات الدولية وأثرها على إقليم الشرق الأوسط، فضلاً عن التحديات والانعكاسات الاقتصادية التي قد تُخلفها تلك الأزمة محليًا، وإقليميًا، ودوليًا.



تأتي الندوة انطلاقًا من حرص مكتبة الإسكندرية على إثراء المجال البحثي من أجل تقديم البدائل والرؤى المختلفة لشتى القضايا الاستراتيجية داخل مصر وخارجها، وسعيًا من مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية على صقل دور المكتبة كمؤسسة تدعم صانع القرار.



وقد حرصت مكتبة الإسكندرية على أن يشارك في تناول المحاور المتعددة التي تدور حولها أعمال الندوة كوكبة من الشخصيات العامة والأكاديميين والمتخصصين المعنيين بقضايا العلاقات الدولية وتعقيداتها وشئون النظم السياسية المتورطة في الأزمة وأبرز إشكالياتها.



جدير بالذكر أن التطورات السريعة للأزمة الروسية- الأوكرانية شكّلت مثارًا لاهتمام الدول والأنظمة السياسية على اختلاف طبيعتها وحجم تأثيرها في النظام الدولي. ولا يمكن استثناء منطقة الشرق الأوسط من تأثير الأزمة على المستويين الجيوسياسي والاقتصادي. فالأزمة ستكون ملموسة، وستكون لها تبعات مُضاعفة على مستويات: الأمن، والعلاقات الدبلوماسية والسياسية وكذلك على صعيد الأثر الاقتصادي للحرب