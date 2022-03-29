تاج الدين: شركات الأدوية لم تتأثر بالحرب ولدينا احتياطيات استراتيجية

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أن شركات الأدوية لم تتأثر بالحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن مصر لديها احتياطيات استراتيجية من مواد الأدوية.

وقال تاج الدين ـ خلال اتصال هاتفي مع قناة "القاهرة و الناس" الفضائية لبرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان و كريمة عوض - إن الحرب الروسية الأوكرانية حدثت منذ فترة قصيرة وشركات الأدو ية لم تتأثر بها حتى الآن، لافتا إلى أن شركات الأدوية دائما يكون لديها احتياطيات استراتيجية من مواد الأدوية.

وأشار إلى أن شركات الأدوية في مصر تسعى دائما على إنتاج الغالبية العظمى من الأدوية التي تحتاجها البلادK ولدينا فترة زمنية كافية تكفى الإنتاج المحلي، كما أن هيئة الدواء المصرية منوط بها متابعة توفير أي أدوية في الصيدليات والمستشفيات.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية أن السوق المحلي إذا احتاج أي دواء يتم منع خروجه من مصر حتى بعد ما يكفي استهلاك هذا الدواء محليا، موضحا أن مصر تمنع تصدير أي دواء للخارج إذا كان به نقص في السوق المحلي.

وأكمل الدكتور تاج الدين، أنه في حالة عدم توفر دواء ما، على المواطن الاتصال بمكتب شكاوي الدواء لتوفيره له، كاشفا عن عدم شعور المواطنين في العامين الماضيين خلال أزمة كورونا بأي نقص في الأدوية أو المستلزمات والأجهزة الطبية.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية أن لدينا في مصر 152 شركة دواء منتجة للأدوية، متابعا، أن "أي نقص في الأدوية هيئة الدواء منوط به التحرك فورا ورصد أي صنف ناقص ودائما يرصد ما يسمى بدائل للدواء".