الثلاثاء 29 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

تاج الدين: شركات الأدوية لم تتأثر بالحرب ولدينا احتياطيات استراتيجية

محمد عوض تاج الدين
محمد عوض تاج الدين

 أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أن شركات الأدوية لم تتأثر بالحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن مصر لديها احتياطيات استراتيجية من مواد الأدوية.

وقال تاج الدين ـ خلال اتصال هاتفي مع قناة "القاهرة و الناس" الفضائية لبرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان و كريمة عوض - إن الحرب الروسية الأوكرانية حدثت منذ فترة قصيرة وشركات الأدو ية لم تتأثر بها حتى الآن، لافتا إلى أن شركات الأدوية دائما يكون لديها احتياطيات استراتيجية من مواد الأدوية.

وأشار إلى أن شركات الأدوية في مصر تسعى دائما على إنتاج الغالبية العظمى من الأدوية التي تحتاجها البلادK ولدينا فترة زمنية كافية تكفى الإنتاج المحلي، كما أن هيئة الدواء المصرية منوط بها متابعة توفير أي أدوية في الصيدليات والمستشفيات.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية أن السوق المحلي إذا احتاج أي دواء يتم منع خروجه من مصر حتى بعد ما يكفي استهلاك هذا الدواء محليا، موضحا أن مصر تمنع تصدير أي دواء للخارج إذا كان به نقص في السوق المحلي.

وأكمل الدكتور تاج الدين، أنه في حالة عدم توفر دواء ما، على المواطن الاتصال بمكتب شكاوي الدواء لتوفيره له، كاشفا عن عدم شعور المواطنين في العامين الماضيين خلال أزمة كورونا بأي نقص في الأدوية أو المستلزمات والأجهزة الطبية.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية أن لدينا في مصر 152 شركة دواء منتجة للأدوية، متابعا، أن "أي نقص في الأدوية هيئة الدواء منوط به التحرك فورا ورصد أي صنف ناقص ودائما يرصد ما يسمى بدائل للدواء".

الاعلام رئيس الجمهورية القاهرة والناس اتصال هاتفي محمد عوض تاج الدين الدكتور محمد عوض تاج الدين

رئيس التحرير

وائل لطفي

العمدة الثقافي!

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلى وبنك مصر.. فائدة شهادة 18%

انهيار فريد الديب فى عزاء رجائى عطية (صور)

ويل سميث يعتذر رسميا عن «صفعة الأوسكار»: سلوكى غير مقبول ولا يُغتفر

موعد صرف المعاشات شهر أبريل 2022 وخطوات الاستعلام عن الرقم التأميني

تصل لـ40 درجة.. موجة حارة تضرب البلاد لمدة 4 أيام

الإعدام لـ3 اختطفوا عاملة واغتصبوها فى سمنود

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سعد زايد

تحطيم هياكل الوهم والعنف

منى رجب

أخلاقنا فى الشهر الكريم

سمر فرج فودة

الخطة ٧١٧

محمود خليل

علاقة قديمة متجددة

ماجد حبته

كوكب اليابان الصديق

لواء.حمدى البطران

المثقفون.. والخرافة

جمال-أسعد

نحن.. والمواجهة الاقتصادية

لواء. محسن الفحام

المسئولية المشتركة

صور

عزاء رجائى عطية نقيب المحامين فى مسجد عمر مكرم

زكريا عزمى يؤدى واجب العزاء فى رجائى عطية

عزاء الفنان أحمد حلاوة

محطة تل أبيب

المزيد

بلينكن يبحث مع الرئيس الإسرائيلى تهديدات إيران والأزمة الروسية- الأوكرانية

كيف نفذ فلسطينيون يحملون جنسيات إسرائيلية هجمات تحت رادار الشاباك ؟

إسرائيل: الاجتماع السداسي هو الأول من نوعه ولن يكون الأخير