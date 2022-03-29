سفيرة مصر فى السنغال: الفراعنة جاهزون لخوض المباراة الفاصلة المؤهلة لنهائيات كأس العالم

أكدت نهى خضر سفيرة مصر في السنغال أن جميع أفراد البعثة المصرية للمنتخب الوطني وصلوا داكار استعدادا لمواجهة فريق السنغال غدا الثلاثاء في المباراة الفاصلة والمؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.



وقالت السفيرة نهى خضر ـ خلال اتصال هاتفي مع قناة "ETC" الفضائية لبرنامج "مصر جديدة" مع الإعلامية إنجي أنور، إن الأمور مستقرة من الناحية الصحية والأمنية وجميع اللاعبين أجروا اليوم التدريب الأساسي بالملعب المستضيف للمباراة.



وكشفت سفيرة مصر في السنغال عن وصول أول طائرة إلى العاصمة السنغالية داكار ستكون في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، وعلى متنها ٣٠٠ مشجع.



وأضافت السفيرة نهى خضر أن الأمور تسير على ما يرام طبقا للبرنامج المحدد للفراعنة قبل خوض مباراة السنغال، مضيفة أنها تواصلت مع جمال علام رئيس اتحاد الكرة للاطمئنان على آخر التطورات بشأن لاعبي المنتخب الوطني، والذي أكد بدوره على جاهزية الفراعنة لخوض المباراة الفاصلة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 .

وفي وقت سابق، التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، لاعبى المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم والجهاز الفنى بقيادة كارلوس كيروش في حضور جمال علام رئيس اتحاد الكرة، واللواء حلمى مشهور عضو مجلس إدارة الاتحاد.

جاء اللقاء قبل سفر بعثة المنتخب الوطنى إلى العاصمة السنغالية "داكار"؛ لخوض مباراة العودة أمام المنتخب السنغالى المقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن التصفيات الإفريقية النهائية المؤهلة إلى كأس العالم بقطر ٢٠٢٢م.

وقدم وزير الشباب والرياضة التهنئة إلى اللاعبين والجهاز الفنى للمنتخب الوطنى على النتيجة الإيجابية التى حققوها فى مباراة الذهاب أمام السنغال، التى أقيمت أمس باستاد القاهرة الدولى، وانتهت بفوز المنتخب الوطنى بنتيجة ١/ ٠، مطالباً باستمرار التركيز فى المباراة المقبلة، والفوز فى مجموع المباراتين للتأهل إلى كأس العالم.

وأكد الدكتور أشرف صبحى على متابعة كل الترتيبات المتعلقة بسفر البعثة، ووصولها إلى السنغال، والتجهيزات الخاصة باستقبال المنتخب، وأماكن إقامتهم وانتقالاتهم إلى ملعب التدريب؛ حرصاً على تهيئة الأجواء للاعبين للتركيز الكامل، وتحقيق الفوز بالعزيمة والإصرار والإرادة، والأداء البطولى الذى تنتظره منهم الجماهير المصرية فى مباراة العودة.