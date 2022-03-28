زيزو الأكثر حظًا.. ماذا يكشف طالع نجوم المنتخب قبل موقعة السنغال؟

ساعات قليلة ويلتقي المنتخب الوطنى نظيره السنغالي بداكار الساعة السابعة من مساء الغد، وذلك ضمن مباراة الإياب لتصفيات كأس العالم.

ويأمل المصريون أن يحقق النجم محمد صلاح ورفاقه نتيجة إيجابية بالمباراة مثلما فعلوا في مباراة الذهاب والتي أقيمت مساء الجمعة الماضي، وفاز المنتخب الوطني بنتيجة 1 مقابل صفر لأسود التيرانجا.

واستدعى كيروش مدرب المنتخب المصري المدافع علي جبر ورامي ربيعة، بعد إصابة الونش واللاعب محمد عبد المنعم بمباراة الذهاب.

وبعيدًا عن فنيات المباراة التي لا تحتمل القسمة على اثنين أو تخاذل من قبل اللاعبين، يمكن لتوقعات علم الفلك، أن تظهر حال بعد اللاعبين والنجوم بالمنتخب المصري، ففي السطور التالية نرصد بعضًا منها وفقًا لما ذكرته خبيرة الأبراج العراقية جاكلين عقيقي.

محمد صلاح.. أداء متذبذب

وفقًا لتوقعات علم الفلك، يعيش مولود برج الجوزاء والذي ينتمي إليه النجم محمد صلاح، بعض من التعثرات على الصعيد المهني، الأمر الذي يجعلة دائمًا في حالة من التوتر والعصبية.

محمد الشناوي.. طالع مبشر

يعتبر الحارس محمد الشناوي من نجوم المنتخب في المباراة الماضية، والتي انتهت بفوز مصر بهدف مقابل لا شئ، حيث ينتمي الشناوي لبرج القوس، الذي من الفترض أنه يعيش حالة إيجابية ونجاح على الصعيد المهني.

أحمد سيد زيزو.. طالع جيد لبرج الجدي

استطاع النجم أحمد سيد زيزو في أن يخطف الأضواء خلال الفترة الماضية، الأمر الذي جعله من الركائز الأساسية للمنتخب ونادي الزمالك.

ينتمي النجم أحمد سيد زيزو، لمواليد برج الجدي، والذي يتمتع بالواقعية والشخصية القوية، فوفقًا لما أكدته خبيرة الأبراج العراقية جاكلين عقيقي، فإن مولود برج الجدي يعيش حالة من النجاح على الصعيد المهني والعاطفي.

أحمد فتوح.. أحذر من العصبية

يوم بعد يوم يثبت النجم أحمد فتوح بأنه جدير بارتداء قميص المنتخب، وذلك بسبب الأداء المقنع الذي ظهر به خلال مباريات المنتخب بالبطولة العربية والأفريقية.

ينتمي نجم نادي الزمالك والمنتخب المصري أحمد فتوح لمواليد برج الحمل، والذي يعيش حالة من النجاح والتفوق، ولكن يشوبه بعض من التعثرات التي تتسبب في زيادة العصبية والانفعال على أبسط الأشياء.