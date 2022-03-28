الإثنين 28 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل «صحة الغربية» يتفقد أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تابع الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمجان، والتي تستمر خلال الفترة من 27 إلى 30 مارس الجاري.

حيث تفقد خلال جولته عدد من الفرق الثابتة والمتحركة  بمركز طبي سيجر ومركز طبي سعيد، لمتابعة سير العمل، ومتابعة مجهودات تلك الفرق.

يذكر أن الحملة تستهدف تطعيم عدد  698711 طفل، عن طريق عدد الفرق 2187  ثابتة ومتحركة على مستوى محافظة الغربية، متمثلة في مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية.

تأتي تلك الحملات في إطار الحرص على رفع المناعة المجتمعية لدى الأطفال، وحفاظا على مصر خالية من المرض، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور وتحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

وكيل الصحة بالغربية يتفقد أعمال الحملة القومية للتطعيم شلل

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