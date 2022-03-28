الإثنين 28 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم» ترفع قيمة مكافأة أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية

طارق شوقي
طارق شوقي

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رفع قيمة المكافأة الخاصة برؤساء ووكلاء والمساعدين وخدمات المعاونة بلجان الإدارة والمراقبة بالامتحانات الخاصة بالشهادة الإعدادية.

وقالت الوزارة في خطاب، إن هذا القرار جاء نظرًا لكثرة الشكاوى من عزوف أعضاء هيئة التدريس عن المشاركة فى أعمال الامتحانات بلجان الإدارة والنظام والمراقبة بامتحانات الشهادة الإعدادية بالمديريات التعليمية بسبب صرف المكافأة بواقع 5% على أساسى المرتب 2014، لذا تقرر زيادة ورفع قيمة المكافأة الخاصة رؤساء ووكلاء والمساعدين وخدمات المعاونة بلجان الإدارة والمراقبة بالامتحانات الخاصة بالشهادة الإعدادية لتصبح لكل لجنة بواقع 75 يوما عن امتحانات الفصل الدراسي الأول و100 يوم عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني و75 يوما عن امتحانات الدور الثاني بنفس قواعد الصرف بواقع 5% من المرتب الأساسى من داخل ميزانية المديرية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنه يتم رفع القيمة المالية لمراجعة كراسات إجابة الطلاب المتضررين من نتائجهم لامتحانات الشهادة الإعدادية لتصحيح 25 جنيها للمادة بدلا من 20 جنيها للتناسب مع أسعار الأوراق والأحبار المستخدمة دون المساس بنسب التوزيع الخاصة بتلك المستحقات، ويستمر العمل بمعدلات تشكيل لجان الإدارة والنظام والمراقبة الواردة بالقرار الوزارى المنظم بشأن مكافأة الامتحانات العامة وتحرير الشهادات بوزارة التربية والتعليم.

بيان التعليم
بيان التعليم
امتحانات الدور الثاني امتحانات خدمات وزارة الدكتور طارق شوقي المديريات التعليمية الشهادة الاعدادية رفع القيمة المالية

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