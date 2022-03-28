الإثنين 28 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتداب المعمل الجنائى لبيان سبب حريق جراج فى الدقى

حريق جراج فى الدقى
حريق جراج فى الدقى

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شب داخل جراج بمنطقة الدقى بمحافظة الجيزة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها للوقوف على ملابسات الحريق.

كانت قد تمكنت قوات الحماية المدنية في الجيزة، من السيطرة على حريق في جراج العقار رقم 42 شارع الحسن المتفرع من شارع جدة بمنطقة الدقى بمحافظة الجيزة.

كان قد تلقى مدير أمن الجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق في جراج العقار رقم ٤٢ شارع الحسن المتفرع من شارع جدة بمنطقة الدقى بمحافظة الجيزة.

وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بـ5 سيارات إطفاء، كما تم التعامل مع الحريق، إلى أن تمت السيطرة عليه، دون إصابات أو خسائر في الأرواح، ولا إصابات ومن المرجح حدوث ماس كهربائي في لوحة الكهرباء.

النيابة انتداب المعمل الجنائي حريق جراج الدقي

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