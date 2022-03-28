«أوبك بلس» تنفى الحاجة لتغيير خطة زيادة الإنتاج رغم الأزمة الروسية

مازالت دول منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها الأعضاء في تجمع "أوبك بلس" لا ترى أي حاجة إلى تغيير خطة الزيادة التدريجية لإنتاج النفط رغم الأزمة الروسية الحالية وتراجع الطلب الأوروبي على النفط الروسي بسبب غزو روسيا لأوكرانيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن سهيل المزروعي وزير الطاقة الإمارات القول "لن نضيف إمدادات جديدة إذا كانت السوق في حالة توازن والإمدادات موجودة في السوق"، مضيفا أن أوبك بلس لا تركز على ما إذا كان خروج شحنات محددة من النفط الروسي سيؤدي إلى خلل التوازن بين العرض والطلب في السوق.

وقال عضو في أحد وفود دول أوبك بلس في تصريحات، خاصة إنه يتوقع تمسك منظمة أوبك وشركائها في أوبك بلس بخطة الزيادة التدريجية للإنتاج بحيث تقرر خلال اجتماع الخميس المقبل زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا خلال مايو المقبل.

كان المزروعي قد أكد في وقت سابق منه الشهر الحالي التزام بلاده باتفاقية "أوبك بلس" وآليته الحالية لتعديل الإنتاج الشهري، مضيفا: "تؤمن دولة الإمارات بالقيمة التي يقدمها تحالف أوبك بلس لسوق النفط العالمي".

وشدد بالقول: "لا يوجد أي اتفاق لزيادة الإنتاج بشكل منفرد خارج اتفاق أوبك بلس، في ظل دعم الإمارات المتواصل لجهود التحالف النفطي والتزامها بهذا الاتفاق".