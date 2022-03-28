مسلسلات رمضان 2022.. ملك بدوي تكشف عن دورها في «الاختيار 3» و«أحلام سعيدة»

كشفت الفنانة ملك بدوي عن تفاصيل دورها في مسلسلي "الاختيار 3"، و"أحلام سعيدة" المقرر عرضهما خلال الموسم الدرامي في شهر رمضان المقبل.

قالت بدوي خلال حوارها إلى برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الذي تقدمه الفنانة منى عبد الغني والإعلامية إيمان عز الدين على قناة "CBC"، إنها تجسد دور فتاة تدعى "علا" في "الاختيار" وهي ضمن جبهة الإنقاذ، وهو دور كانت تعتمد فيه على الكاريزما وهي بدون ميكاب ولها حركات مختلفة رجالية بعض الشيء، وذلك لأن المسلسل كبير ولا توجد به إناث كثر بل يعتمد أكثر على الرجال.

كما كشفت عن شخصيتها في "أحلام سعيدة" مع الفنانة يسرا حيث تجسد دور "ماجي" وهي شخصية رقيقة وصفتها بأنها "بسكوتة"، متابعة أنها خريجة جامعة ألمانية قسم إخراج وكانت تقوم بعمل أفلام قصيرة مع أصدقائها وفازت بهذا الدور لتفكر جيدًا في التمثيل، وحصلت على ورش تمثيل عدَّة، كما شاركت في بداية أعمالها بمسلسل "الطوفان" مع كوكبة من النجوم الكبار والمخرج خيري بشارة.

لفتت إلى أنها تحاول في تمثيلها أن تكون مشاعرها حقيقية، وأقرب دور لها في مسلسل "وجوه" مع الفنانة حنان مطاوع، كاشفة أنها تسعى كل عام للمشاركة في 3 مسلسلات وهي أمنية تكتبها كنوع من التشجيع لها، وبالفعل هذا العام تشارك في 3 مسلسلات، كما أنه تحاول تقديم دور فتاة شعبية في الفترة المقبلة.

"الستات مايعرفوش يكدبوا" يذاع من السبت إلى الأربعاء على قناة "CBC".

ويشارك في ملحمة «الاختيار 3»، عدد كبير من نجوم الفن، وعلى رأسهم الفنان أحمد عز وكريم عبدالعزيز وأحمد السقا وخالد الصاوي، الذين يجتمعون في عمل فني للمرة الأولى، بالإضافة إلى مشاركة عدد آخر من الفنانين من بينهم: أمير المصري، محمود البزاوي، سمر مرسي، مجدي فكري، بيومي فؤاد، صبري فواز، إيمان العاصي، آدم الشرقاوي، دنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف ومنهم خالد زكى، والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.