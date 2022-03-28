الإثنين 28 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الاقتصاد اللبنانى: تعاون مع برنامج الأغذية العالمى لوضع استراتيجية للأمن الغذائى

وزير الاقتصاد اللبناني
وزير الاقتصاد اللبناني

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام الاتفاق مع برنامج الأغذية العالمي على التعاون المباشر لوضع استراتيجية للأمن الغذائي في لبنان.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الاقتصاد اليوم ممثل ومدير برنامج الأغذية العالمي في لبنان عبدالله الواردات.

وأكد سلام الاتفاق تضمن البدء على وجه السرعة بالتعاون في تأمين المواد الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى إيجاد حلول بديلة وفعالة لتخزين القمح والمواد الغذائية في ظل النقص الحالي بالأسواق.

وتسود مخاوف في الأسواق اللبنانية من نقص في عدد من السلع الاستراتيجية نتيجة تداعيات الحرب في أوكرانيا على حركة التجارة العالمية خصوصا فيما يتعلق بواردات لبنان من القمح والدقيق والسكر وعدد من السلع الأساسية.

وزير الاقتصاد برنامج الأغذية العالمي لبنان

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