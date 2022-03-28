الإثنين 28 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أحمد بدير ومحمد رياض وفتوح أحمد يعزون أسرة أحمد حلاوة

عزاء أحمد حلاوة
عزاء أحمد حلاوة

قدم كل من الفنان أحمد بدير ومحمد رياض وفتوح أحمد وخالد جلال وأشرف طلبة ومحمد أبوداوود واجب العزاء في الفنان الراحل أحمد حلاوة بدار مناسبات مسجد الشرطة بصلاح سالم.

وبدأ منذ قليل عزاء الفنان الراحل أحمد حلاوة بمسجد الشرطة بصلاح سالم، حيث تستقبل عائلته المعزين وكان أول الحاضرين الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، والفنان منير مكرم، عضو مجلس النقابة.

received_497532035203462

توفى الفنان أحمد حلاوة يوم الجمعة الماضي عن عمر ناهز 73 عامًا بعد صراعٍ مع المرض، حيث تدهورت حالته الصحية مؤخرًا، وأقيمت صلاة الجنازة عليه يوم السبت بمسجد المجمع الإسلامي بالشيخ زايد.

وأحمد حلاوة من مواليد 7 يناير 1949، وهو ابن شقيق الممثل فايز حلاوة، حصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة تخصص اتصالات عام 1969، كما حصل على شهادة دبلوم معهد ليوناردو دافنشي "القاهرة" تخصص ديكور، وبكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية تخصص تمثيل وإخراج من أكاديمية الفنون بالقاهرة عام 1973.

كما حصل على دبلوم الدراسات العليا في المعهد العالي للفنون المسرحية تخصص إخراج عام 1990، وحصل على درجة الدكتوراه في فلسفة الفنون من جامعة الفن المسرحي والسينما ببوخارست في رومانيا، وكان موضوعها "تقنيات إخراج الكوميديا في المسرح المصري المعاصر" عام 1994، ويقوم بتدريس المسرح، في كلية الآداب جامعة حلوان.
وكان للفنان الراحل أحمد حلاوة، طلّة مميزة على جمهوره من خلال شاشات التليفزيون والسينما، إلا أن هناك عددا من الأعمال الفنية هي التي علّقت في أذهان المشاهد، ومن أهم أعماله السينمائية فيلم عسل أبيض، والثعالب، وأقوى الرجال، وحرامية في تايلاند، والحرب العالمية التالتة، والبعض لا يذهب للمأذون مرتين، وشاومينج.

received_260782769601463

أما عن أهم الأعمال الدرامية التي طلّ بها الفنان الراحل أحمد حلاوة على جمهوره بها، فكان أبرزها، موجة حارة، ساحرة الجنوب، العراف، بدون ذكر أسماء، صاحب السعادة، أهل كايرو، اللص والكتاب وغيرهم.
تجدر الإشارة إلى أن الفنان أحمد حلاوة يشارك في فيلم «الجواهرجي»، مع الفنان محمد هنيدي، ونخبة من نجوم الفن، ومن المفترض أن يعرض الفيلم خلال العام الجاري، وقد أنهى تصوير مشاهده.

أحمد بدير محمد رياض فتوح أحمد خالد جلال اشرف طلبه العزاء لراحل أحمد حلاوة

رئيس التحرير

وائل لطفي

العمدة الثقافي!

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلى وبنك مصر.. فائدة شهادة 18%

شكري يعلن تشكيل لجنة مشتركة بين مصر وقطر برئاسة وزيرى الخارجية

الإعدام لـ3 اختطفوا عاملة واغتصبوها فى سمنود

النيابة العامة تأمر بحبس اثنين والقبض على آخر فى واقعة قتل مصطفى سراج

موعد صرف المعاشات شهر أبريل 2022 وخطوات الاستعلام عن الرقم التأميني

تصل لـ40 درجة.. موجة حارة تضرب البلاد لمدة 4 أيام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سعد زايد

تحطيم هياكل الوهم والعنف

منى رجب

أخلاقنا فى الشهر الكريم

سمر فرج فودة

الخطة ٧١٧

محمود خليل

علاقة قديمة متجددة

ماجد حبته

كوكب اليابان الصديق

لواء.حمدى البطران

المثقفون.. والخرافة

جمال-أسعد

نحن.. والمواجهة الاقتصادية

لواء. محسن الفحام

المسئولية المشتركة

صور

عزاء رجائى عطية نقيب المحامين فى مسجد عمر مكرم

زكريا عزمى يؤدى واجب العزاء فى رجائى عطية

عزاء الفنان أحمد حلاوة

محطة تل أبيب

المزيد

بلينكن يبحث مع الرئيس الإسرائيلى تهديدات إيران والأزمة الروسية- الأوكرانية

كيف نفذ فلسطينيون يحملون جنسيات إسرائيلية هجمات تحت رادار الشاباك ؟

إسرائيل: الاجتماع السداسي هو الأول من نوعه ولن يكون الأخير