أحمد بدير ومحمد رياض وفتوح أحمد يعزون أسرة أحمد حلاوة

قدم كل من الفنان أحمد بدير ومحمد رياض وفتوح أحمد وخالد جلال وأشرف طلبة ومحمد أبوداوود واجب العزاء في الفنان الراحل أحمد حلاوة بدار مناسبات مسجد الشرطة بصلاح سالم.

وبدأ منذ قليل عزاء الفنان الراحل أحمد حلاوة بمسجد الشرطة بصلاح سالم، حيث تستقبل عائلته المعزين وكان أول الحاضرين الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، والفنان منير مكرم، عضو مجلس النقابة.

توفى الفنان أحمد حلاوة يوم الجمعة الماضي عن عمر ناهز 73 عامًا بعد صراعٍ مع المرض، حيث تدهورت حالته الصحية مؤخرًا، وأقيمت صلاة الجنازة عليه يوم السبت بمسجد المجمع الإسلامي بالشيخ زايد.

وأحمد حلاوة من مواليد 7 يناير 1949، وهو ابن شقيق الممثل فايز حلاوة، حصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة تخصص اتصالات عام 1969، كما حصل على شهادة دبلوم معهد ليوناردو دافنشي "القاهرة" تخصص ديكور، وبكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية تخصص تمثيل وإخراج من أكاديمية الفنون بالقاهرة عام 1973.

كما حصل على دبلوم الدراسات العليا في المعهد العالي للفنون المسرحية تخصص إخراج عام 1990، وحصل على درجة الدكتوراه في فلسفة الفنون من جامعة الفن المسرحي والسينما ببوخارست في رومانيا، وكان موضوعها "تقنيات إخراج الكوميديا في المسرح المصري المعاصر" عام 1994، ويقوم بتدريس المسرح، في كلية الآداب جامعة حلوان.

وكان للفنان الراحل أحمد حلاوة، طلّة مميزة على جمهوره من خلال شاشات التليفزيون والسينما، إلا أن هناك عددا من الأعمال الفنية هي التي علّقت في أذهان المشاهد، ومن أهم أعماله السينمائية فيلم عسل أبيض، والثعالب، وأقوى الرجال، وحرامية في تايلاند، والحرب العالمية التالتة، والبعض لا يذهب للمأذون مرتين، وشاومينج.

أما عن أهم الأعمال الدرامية التي طلّ بها الفنان الراحل أحمد حلاوة على جمهوره بها، فكان أبرزها، موجة حارة، ساحرة الجنوب، العراف، بدون ذكر أسماء، صاحب السعادة، أهل كايرو، اللص والكتاب وغيرهم.

تجدر الإشارة إلى أن الفنان أحمد حلاوة يشارك في فيلم «الجواهرجي»، مع الفنان محمد هنيدي، ونخبة من نجوم الفن، ومن المفترض أن يعرض الفيلم خلال العام الجاري، وقد أنهى تصوير مشاهده.