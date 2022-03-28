رشوان توفيق ينهار باكياً فى عزاء أحمد حلاوة

حرص الفنان القدير رشوان توفيق على أداء واجب العزاء في صديقه أحمد حلاوة بمسجد الشرطة في صلاح سالم وتحامل على نفسه رغم مرضه لعزاء أسرة الراحل.

وانفجر الفنان رشوان توفيق في البكاء بمجرد مصافحته أسرة الراحل كما كشف شقيقه عن أن آخر مكالمة تلقاها حلاوة كانت من توفيق للاطمئنان على صحته.

ويقام عزاء الفنان أحمد حلاوة في مسجد الشرطة بصلاح سالم. وكان أول الحاضرين الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، والفنان منير مكرم، عضو مجلس النقابة.

وتوفي الفنان أحمد حلاوة يوم الجمعة الماضي عن عمر ناهز 73 عامًا بعد صراعٍ مع المرض، حيث تدهورت حالته الصحية مؤخرًا، وأقيمت صلاة الجنازة عليه يوم السبت بمسجد المجمع الإسلامي بالشيخ زايد.