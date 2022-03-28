استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب «كورونا» في أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، اليوم الإثنين، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي فيتنام، سجلت السلطات الصحية 83 ألفا و376 إصابة جديدة فارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 9 ملايين و274 ألفا و849 إصابة مؤكدة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 42 ألفا و358 حالة وفاة.

وفي الدنمارك، سجلت السلطات الصحية 3 آلاف و209 إصابات خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد حتى الآن إلى مليونين و899 ألفا و802 إصابة .. ولم تسجل السلطات أي وفيات جديدة بكوفيد-19 خلال اليوم الماضي، لتظل حصيلة الوفيات ثابتة عند 5 آلاف و585 حالة وفاة.

وفي رومانيا، سجلت السلطات الصحية 1951 إصابة و8 حالات وفاة خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد حتى الآن إلى مليونين و842 ألفا و739 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 64 ألفا و913 حالة.

وفي بروناي، سجلت وزارة الصحة 791 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 132 ألفا و194 إصابة.. بينما ظلت حصيلة الوفيات متوقفة عند 91 حالة نظرا لعدم تسجيل حالات جديدة على مدار أمس.

وفي نيبال، سجلت وزارة الصحة 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 978 ألفا و283 حالة والوفيات إلى 11 ألفا و951 حالة.

وفي كوبا، سجلت السلطات الصحية 834 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى مليون و88 ألفًا 17 إصابة، كما ظلت حصيلة الوفيات متوقفة عند 8510 حالات عقب تسجيل حالة وفاة جديدة على مدار أمس.

وفي سريلانكا، سجلت السلطات الصحية 6 وفيات ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 16 ألفًا و465 حالة على مستوى البلاد منذ بدء تفشي الوباء حتى الآن.

وأبلغت سلطات الصحة في جنوب إفريقيا عن حالة وفاة و581 إصابة جديدة، ترتفع بها حصيلة الوفيات المسجلة حتى اليوم إلى 99 ألفا و970 حالة، وحصيلة الإصابات التراكمية إلى 3 ملايين و713 ألفًا و833 إصابة.

وفي صربيا، سجلت السلطات الصحية 1783 إصابة و10 حالات وفاة خلال 24 ساعة .. وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة حتى الآن إلى مليون و970 ألفا و827 إصابة وترتفع حصيلة الوفيات إلى 15 ألفا و768 حالة وفاة.

وفي كينيا، سجلت وزارة الصحة 9 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 323 ألفا و383 حالة والوفيات إلى 5647 حالة.

وفي الفلبين، سجلت وزارة الصحة 387 إصابة جديدة و15 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 3 ملايين و677 ألفا و376 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 59 ألفا و30 وفاة.

وفي سويسرا، سجلت وزارة الصحة 4737 إصابة جديدة و7 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 3 ملايين و437 ألفا و733 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 13 ألفا و661 وفاة.

وفي بنجلاديش، سجلت السلطات الصحية 81 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و951 ألفا و363 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 29 ألفا و119 وفاة.

وفي هونج كونج، سجلت السلطات الصحية 7685 إصابة جديدة و168 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و136 ألفا و192 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 7420 وفاة.

وفي أيسلندا، سجلت وزارة الصحة 357 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 179 ألفا و813 إصابة، فيما ظلت حصيلة الوفيات ثابتة عند 97 وفاة.

كما سجلت سنغافورة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 آلاف و925 إصابة جديدة و4 حالات وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وذكرت آخر الإحصاءات الصادرة عن وزارة الصحة السنغافورية - أوردتها شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية- أنه حتى اليوم ارتفع إجمالي حالات الإصابة بـ(كوفيد-19) في البلاد منذ بداية الجائحة إلى مليون و76 ألفا و930 إصابة، فيما وصل عدد الوفيات الناجمة من مضاعفات الإصابة بالمرض في البلاد إلى 1254 حالة.

وفي هولندا، سجلت وزارة الصحة 21 ألفا و504 إصابات جديدة بفيروس كورونا و10 حالات وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7 ملايين و775 ألفا و389 حالة والوفيات إلى 21 ألفا و908 حالات.

وفي مقدونيا الشمالية، سجلت وزارة الصحة 48 إصابة جديدة وحالتي وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 305 آلاف و114 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 9208 حالات وفاة.

ورصدت سلطات ميانمار الصحية 163 إصابة إصابة جديدة؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 611 ألفا و21 إصابة واستقرت الوفيات عند 19 ألفا و430 حالة لعدم تسجيل أي حالات وفاة إضافية.

وفي تشيلي، سجلت وزارة الصحة 4 آلاف و463 إصابة و65 حالة وفاة خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد حتى الآن إلى 3 ملايين و455 ألفا و60 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 56 ألفا و446 حالة وفاة.

وفي اليونان، سجلت السلطات الصحية 27 ألفا و490 إصابة و73 حالة وفاة خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة حتى الآن إلى مليونين و957 ألفا و810 إصابات، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 27 ألفا و341 حالة وفاة.

أما جارتها قبرص، سجلت 6494 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.. وذكرت صحيفة "سيبروس ميل" القبرصية أن إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الجائحة ارتفع إلى 387 ألفا و315 حالة.. كما أضافت أن حصيلة الوفيات بلغت 930 حالة بعد تسجيل 3 حالات وفاة على مدار أمس.

وسجلت سلطات الصحة الإيطالية 95 حالة وفاة، و30 ألفا و710 إصابات جديدة خلال اليوم الأخير؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات المسجلة في إيطاليا إلى 158 ألفا و877 حالة، وإجمالي الإصابات إلى 14 مليونا و396 ألفا و283 إصابة.