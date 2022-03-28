جامعة طنطا تحصد المركز الثاني في بطولة الجامعات لكرة القدم

حصد فريق جامعة طنطا اليوم المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية في بطولة الشهيد الرفاعى (49) "ممتاز أ " فى كرة القدم فى المباراة النهائية مع نظيره فريق جامعة المنوفية.

أقيمت المباراة على استاد جامعة طنطا، برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبحضور الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتور مجدى وكوك منسق عام الأنشطة الطلابية ، ومحمد القصير مدير عام رعاية الشباب.

وهنأ الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا لاعبو الفريق المشاركين في البطولة وطاقم المدربين على تحقيق هذا المركز ورفع اسم الجامعة وسط مختلف جامعات مصر، متمنيًا لهم دوام التوفيق والرقي والتقدم.

أشاد الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بما تشهده الأنشطة الطلابية المختلفة بالجامعة من حراك متميز، معربا عن سعادته بفوز فريق جامعة طنطا بالمركز الثاني خاصة أن المباراة انتهت بفوز جامعة المنوفية بضربات الجزاء الترجيحية 5/ 4.

وأشاد الدكتور مجدى وكوك منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة طنطا بدعم إدارة الجامعة اللامحدود فى دعم الفريق وصولا للمباراة النهائية، مثمناً كذلك دور الاتحاد الرياضي المصري للجامعات فى إنجاح البطولة، والإدارة العامة لرعاية الشباب.

وشارك رئيس جامعة طنطا، اليوم، فى حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الصيدلة دفعة ٢٠١٩-٢٠٢٠-٢٠٢١ من برنامج بكالوريوس الصيدلة وبرنامج بكالوريوس "الصيدلة الاكلينيكية"، بحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتور حمدى شعبان القائم باعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع، والدكتورة نهلة العشماوي، عميد الكلية، ووكلاء الكلية.

هنأ رئيس الجامعة الخريجين وتوجه بالشكر إلى قيادات كلية الصيدلة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، كما توجه بالتهنئة لأولياء الأمور الذين تحملوا الكثير في سبيل الوصول إلى هذا اليوم الذي يحتفلون فيه مع أبنائهم بنجاحهم وتفوقهم.

أوضح أن الصيدلة كانت وستظل محور اهتمام بالغ من كل دول العالم المتقدم لارتباطها الوثيق بالصحة العامة بما ينعكس إيجاباً على خطط وبرامج التنمية في تلك الدول والمجتمعات، ودعا أبنائه الخريجين للتسلح بالعلم والمعرفة.

وأكدت الدكتورة نهلة العشماوي، عميد كلية الصيدلة، على دور جامعة طنطا في مسايرة التطور العلمي الكبير في مجال العلوم الصيدلانية، والمساهمة فيه بإيجابية، من خلال تقديم خدمة تعليمية متميزة، تتفق مع معايير الجودة والاعتماد.

وفي ختام الحفل، تم تكريم الخريجين بإهدائهم شهادات التقدير، والتقاط الصور التذكارية.