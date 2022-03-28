«الزراعة»: ندوات حقلية بالإسماعيلية لمكافحة العفن الهبابى فى المانجو

كلف السيد القصير- وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتور محمد سليمان - رئيس مركز البحوث الزراعية بمكافحة العفن الهبابي في محصول المانجو.

ووجه الدكتور أشرف خليل مدير معهد بحوث أمراض النباتات والدكتور أحمد عبدالمجيد مدير معهد بحوث وقاية النبات والدكتور أحمد حلمي البساتين مدير معهد بحوث البساتين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بعقد سلسلة من الندوات الحقلية المشتركة لزيادة إنتاجية أشجار المانجو حيث تم اليوم عقد ندوة حقلية بمحافظة الإسماعيلية بحضور كل من الدكتور أحمد حشيش - رئيس بحوث متفرغ بمعهد بحوث أمراض النباتات والدكتور محمد إبراهيم باحث بمعهد بحوث البساتين تم فيها شرح أهم الأمراض التى تصيب المانجو وخاصة مرض العفن الهبابى الذي يسبب خسائر فى المحصول، وكذلك طرق الوقاية والمكافحة لهذه الأمراض، وتم أيضاً شرح أهم الحشرات التى تصيب الأشجار وأهم العمليات الزراعية التى يجب إتباعها للحصول على أعلى محصول، وحضر هذه الندوة الحقلية عديد من مزارعى المانجو بالمحافظة وعدد من مهندسى الإرشاد والمكافحة بالمحافظة.

وأكد مدير معهد بحوث أمراض النباتات أنه سوف يتم عقد هذه الندوات الحقلية فى معظم محافظات زراعة المانجو المختلفة.