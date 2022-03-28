الإثنين 28 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«دور الجيش المصري عبر العصور التاريخية» في ندوة علمية بآداب طنطا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظّمت كلية الآداب جامعة طنطا ندوة علمية للطلاب بعنوان "دور الجيش المصري عبر العصور التاريخية" تحت رعاية الدكتور محمود زكي، رئيس الجامعة، والدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والدكتور ممدوح المصري عميد الكلية وبإشراف الدكتور عادل احمد زين العابدين وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد الشرقاوي رئيس قسم التاريخ بالكلية يحاضر فيها الدكتور حسين محمد عطية أستاذ التاريخ العصور الوسطى بالكلية.

وأمين عبدالفتاح عامر أستاذ تاريخ وحضارة الشرق الأدنى القديم بالكلية والدكتور نبيل عبدالجواد سرحان أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بالكلية وذلك فى إطار احتفالات الجامعة بيوبيلها الذهبي ومرور 50 عامًا من العطاء، بحضور عدد لفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجميع من الطلاب بقسم التاريخ بالكلية.

وشارك رئيس جامعة طنطا، اليوم، فى حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الصيدلة دفعة ٢٠١٩-٢٠٢٠-٢٠٢١ من برنامج بكالوريوس الصيدلة وبرنامج بكالوريوس "الصيدلة الإكلينيكية"، بحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتور حمدى شعبان القائم باعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع، والدكتورة نهلة العشماوي، عميد الكلية، ووكلاء الكلية.

وهنأ رئيس الجامعة الخريجين وتوجه بالشكر إلى قيادات كلية الصيدلة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، كما توجه بالتهنئة لأولياء الأمور الذين تحملوا الكثير في سبيل الوصول إلى هذا اليوم الذي يحتفلون فيه مع أبنائهم بنجاحهم وتفوقهم.

أوضح أن الصيدلة كانت وستظل محور اهتمام بالغ من كل دول العالم المتقدم لارتباطها الوثيق بالصحة العامة بما ينعكس إيجاباً على خطط وبرامج التنمية في تلك الدول والمجتمعات، ودعا أبنائه الخريجين  للتسلح بالعلم والمعرفة.

وأكدت الدكتورة نهلة العشماوي، عميد كلية الصيدلة، على دور جامعة طنطا في مسايرة التطور العلمي الكبير في مجال العلوم الصيدلانية، والمساهمة فيه بإيجابية، من خلال تقديم خدمة تعليمية متميزة، تتفق مع معايير الجودة والاعتماد.

وفي ختام الحفل، تم تكريم الخريجين بإهدائهم شهادات التقدير، والتقاط الصور التذكارية.

احتفالا باليوبيل الذهبي بجامعة طنطا دور العصور التاريخية ندوة

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وائل لطفي

العمدة الثقافي!

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