قبل منتصف الليل| عزاء رجائي عطية وحبس حمو بيكا

شهدت الساعات القليلة الماضية أحداثا نالت اهتمام القراء على المستويين المحلي والدولي، وفي مجالات مختلفة ما بين السياسة والفن والرياضة والمجتمع.

ويرصد «الدستور» في هذه النشرة أبرز الأخبار التي اهتم بها القراء خلال الساعات الماضية:

قرار بترقية رئيس دولة لرتبة «فريق في الجيش الروسي»

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، قراراً بترقية رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف إلى رتبة فريق في الجيش الروسي.

جاء ذلك وفقاً لما أعلنه رئيس برلمان جمهورية الشيشان الروسية محمد داوودوف، قبل قليل.

وقال داوودوف على موقع التواصل الاجتماعى تيليجرام: "أصدقائي الأعزاء من كل قلبي أهنئ أخي العزيز رئيس جمهورية الشيشان الروسية، بطل روسيا رمضان أحمد قديروف، على ترقيته لرتبة فريق بمرسوم من رئيس البلاد القائد العام الأعلى للجيش الروسي فلاديمير بوتين"، وفقا لما نقلته وكالة تاس الروسية.

فتحى سرور يحضر عزاء رجائى عطية: «مات إزاى؟»

وصل الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، إلى مسجد عمر مكرم بميدان التحرير لأداء واجب العزاء في رجائي عطية نقيب المحامين.

وتساءل سرور فور حضوره عن أسباب الوفاة، وتم إيضاح الأمر من قبل ذوي النقيب والمحامين، بأنه لم ينم ليلة الوفاة سوى نصف ساعة فقط بسبب إعداد مذكرة الدفاع.

وقال سرور إن المحاماة من أصعب المهن التي ترتب ضغوطا على ممارسيها.

رحل نقيب المحامين رجائي عطية، السبت، إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء نظر جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات إمبابة، وأقيمت له صلاة الجنازة بحضور مئات المحامين عقب صلاة العصر، بمسجد عمر مكرم، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

وأعلنت النقابة العامة للمحامين، الحداد ثلاثة أيام، لوفاة النقيب رجائي عطية، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب.

ويجتمع مجلس نقابة المحامين، غدًا الثلاثاء، لبحث الموقف، وإعادة تشكيل هيئة المكتب في ضوء حكم المحكمة ببطلان التشكيل الحالي، وبعد الانتهاء من تشكيل هيئة المكتب التزامًا بالنص القانوني وحكم المحكمة، سوف يتولى أكبر الوكيلين سنًا مهمة تسيير الأمور في مجلس النقابة ليحل مؤقتًا محل النقيب العام.

وبعد ذلك سوف يتم تحديد موعد وإجراءات انتخابات على منصب النقيب العام، وذلك خلال فترة الـ60 يومًا المحددة بالقانون.

وحدد القانون رقم 17 لسنة 1983، بإصدار قانون المحاماة، الموقف حال شغر منصب نقيب المحامين لأي سبب.

ونصت المادة «142» على أنه إذا شغر مركز النقيب لأي سبب، وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة، يقوم أقدم الوكيلين مقامه بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلًا، فإذا زادت المدة الباقية على سنة يتعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلى، وذلك خلال ستين يومًا من شغر مركز النقيب.

بسبب «إنتى معلمة».. الحبس عامًا لـ حمو بيكا وعمر كمال وبراءة لوردينا

قضت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد حسين الحداد، رئيس المحكمة، بمعاقبة كل من "حمو بيكا" و"عمرو كمال" بالحبس سنة، وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ لكل منها، وغرامة 10 آلاف جنيه، كما قررت المحكمة براءة الراقصة "لوردينا" في واقعة التعدى على القيم والمبادئ الأسرية واستغلالهم مقطع فيديو للرقص والغناء للربح منه بسبب فيديو "إنتي معلمة"، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار محمد مبروك، والمستشار محمد قنديل والمستشار شريف منصور، وأمانة سر مصطفى يسري.

ترجع أحداث القضية عندما باشرت نيابة الشئون المالية والتجارية التحقيقات بقيام كل من مؤدي المهرجانات حمو بيكا وعمرو كمال والراقصة البرازيلية لوردينا، ببث مقطع فيديو خادش للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجهت لهم تهمة الإخلال بالآداب الاجتماعي وسوء استخدام وسائل الاتصال والإنترنت وبث فيديوهات، بهدف التربح منها والحصول على أموال مقابل نشرها.

وأُرفق بالمحضر صور وحسابات المتهمين، التي تم بث الفيديوهات عليها بمواقع التواصل الاجتماعي، بهدف التربح منه وكسب أموال طائلة، فتمت إحالتهم إلى المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية.

كان قد قرر المستشار أحمد جمال، رئيس نيابة العامرية أول بالإسكندرية، إخلاء سبيل المطرب الشعبى حمو بيكا والحرس الخاص به بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه، على ذمة التحقيق في واقعة محطة البنزين بطريق "الإسكندرية- مطروح" الساحلي، وجاء قرار إخلاء سبيل المبلغ وآخر كان برفقة الطرف الثاني في المشاجرة بكفالة 5 آلاف جنيه، بعدما وجهت للطرفين تهمتي الضرب والإصابة.

كما رحلت النيابة العامة حمو بيكا، لديوان عام قسم شرطة العامرية أول، للخروج من ديوان القسم ما لم يكن مطلوبًا على ذمة قضية أخرى، ومعه المجنى عليه موضع في أيديهم الكلبشات الحديدية.

كانت قد قررت نيابة العامرية اول بالإسكندرية، سرعة ضبط واحضار المطرب الشعبي "حمو بيكا" والحرس الشخصي له، بعد اتهامهم بالتعدي علي صاحب محل وإصابته لرفضه التقاط صورة معه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ علي كاميرات المراقبة بمحيط المكان لفحصها، وسؤال المجني عليه وشهود العيان.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغ من المدعو سامح.م.ال، 38 سنة، صاحب محل، يتهم المدعو محمد محمود مصطفى، وشهرته حمو بيكا، 33 سنة، مغني المهرجانات، بالتعدي عليه بالضرب.

وكشفت التحقيقات، أنه أثناء تواجده بمحطة وقود لتموين سيارته بالكيلو 21 طريق الإسكندرية- مطروح الساحلي، شاهد المطرب حمو بيكا.

وحاول الاقتراب من المطرب لالتقاط صورة معه، إلا أنه فوجئ بالحرس الخاص به يمنعونه ويعتدون عليه بالضرب دون سبب وأحدثوا تلفيات بهاتفه المحمول.

ووفقا للمحضر المحرر بالواقعة، أضاف المجني عليه في تحقيقات النيابة عندما قام بمعاتبته للحرس تعدي عليه حمو بيكا بالضرب أيضا محدثا إصابته بحسب أقواله.

وكشف التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه المرفق بالمحضر إصابته بكسر بعظام الوجه وتجمع دموي بالعين اليمنى وسحجات واتهم المبلغ مطرب حمو بيكا والحرس الشخصي له بالتعدى عليه وإحداث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبى، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وأخطرت النيابة التحقيقات.

«التموين» تعلن مواعيد المخابز فى رمضان

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الإثنين، عن مواعيد فتح وغلق المخابز خلال شهر رمضان الكريم.

وقالت مديرية التموين في الدقهلية إن من المقرر فتح المخابز من الساعة الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساءً.

وأضافت، في بيان، أنه يمكن لصاحب المخبز تقديم طلب إلى وزير التموين للسماح له بفتح المخبز ساعتين إضافيتين بعد الإفطار ليكون من الساعة التاسعة مساء حتى الحادية عشرة مساءً، إذا اقتضت الحاجة لذلك، وطبقاً لظروف كل منطقة بما يضمن توافر الخبز البلدي طوال اليوم، تيسيراً للمواطنين في الحصول على احتياجاتهم من الخبز بسهولة ويسر.

وأكدت وزارة التموين تكثيف الرقابة والمتابعة من كل الجهات الرقابية التابعة للمديرية، والتأكيد من تسلم مخابز الدقيق التمويني، ومطابقة الخبز المنتج بهذه المخابز للمواصفات والأوزان، والأسعار المقررة.

الطريق إلى المونديال.. سمير كمونة يتوقع تشكيل منتخب مصر ضد السنغال غدا

قال الكابتن سمير كمونة، نجم منتخب مصر الأسبق، إننا جميعا في داعمين المنتخب المصري، ونتمنى لهم الفوز لمنتخبنا الوطني، موضحًا أن المباراة الأولى كانت لصالحنا، والمصريين متفائلين بالمنتخب وكلهم ثقة أن يصل المنتخب المصري إلى كأس العالم.

التشكيل الأنسب لمباراة مصر والسنغال

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" مساء اليوم الإثنين: «خطة اللعب التي أتوقعها غدا من المنتخب أمام السنغال في ظل وجود الغيابات، فإن كابتن محمد الشناوي سيكون في حراسة المرمى، وأحمد أبو الفتوح ناحية الشمال، وعمر جابر من ناحية اليمين، وممكن أيضا ياسر إبراهيم وعلي جبر، وفي منتصف الملعب، سيكون اللعب بثلاثة وهم حمدي فتحي والنني والسولية، وفي خط الهجوم سيكون تريزيجيه ومحمد صلاح ومصطفى محمد».

وأوضح، أن هذا التشكيل هو الأنسب للمباراة القادمة، لأن به توازن بين الدفاع والهجوم في ظل وجود منتخب السنغال القوي وتصنيفهم الأول، متوقعًا أن تكون هذه المباراة أصعب من المباراة الأولى، فالجماهير خارج الملعب والمباراة خارج الأرض.

«امتصاص الصدمة».. كيف تواجه الدولة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية؟

قال المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إن الدولة تأهبت بكل قطاعاتها لوضع حلول استباقية للتداعيات والانعكاسات السلبية والسيناريوهات المحتملة للأزمة الروسية الأوكرانية، التى أثرت على خارطة العالم الاقتصادية وشكلت العديد من التحديات على مختلف الأصعدة، وذلك من خلال اتخاذ حزمة من الإجراءات لتخفيف آثار تلك الأزمة بمختلف جوانبها على المواطنين وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، مع وضع التدابير والسياسات المالية والنقدية اللازمة لضبط الأسواق، وضمان توافر السلع الاستراتيجية واستقرار أسعارها.

وأضاف المركز، فى تقرير له، أمس، أن من إجراءات تخفيف الأزمة تقديم حزم تحفيز مالية مختلفة، لتحسين أداء مختلف القطاعات ومرونة وجاذبية بيئة الأعمال والاستثمار، بما يسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد القومى، كما لم تغفل الدولة فى خضم تلك الأحداث عن تقديم كل أشكال الدعم والتأمين للمصريين فى أوكرانيا حتى عودتهم لأرض الوطن وتيسير إجراءات استكمال دراستهم العلمية.

توفير مخزون آمن من القمح والسلع الاستراتيجية.. ورقابة على الأسواق

أبرز التقرير الإجراءات الخاصة بتوفير مخزون آمن من القمح، حيث تشمل تخصيص ٣٦ مليار جنيه لشراء ٦ ملايين طن قمح محلى مستهدف تسلمها، إلى جانب إصدار قرار بمنع التعامل مع الأقماح المحلية إلا فى الأماكن التى تحددها وزارة التموين، ويمنع تداول الأقماح خارج نطاق أماكن التخزين التى تحددها الوزارة.

وتتضمن الإجراءات توفير مخزون آمن من القمح أيضًا، وإصدار القرار الوزارى رقم ٥١ لسنة ٢٠٢٢، بشأن تنظيم التداول والتعامل على القمح المحلى موسم حصاد ٢٠٢٢ من خلال إلزام جميع المنتجين بتسليم ١٢ إردبًا من محصول القمح لجهات التسويق عن كل فدان كحد أدنى، كما يحظر بيع ما تبقى من القمح الناتج عن موسم حصاد عام ٢٠٢٢ لغير جهات التسويق إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة التموين.

وأضاف أن الإجراءات تضمنت موافقة مجلس الوزراء على صرف حافز استثنائى ٦٥ جنيهًا لكل إردب، للتوريد والنقل ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفًا، إلى جانب تنويع مصادر الواردات للقمح، حيث يوجد ١٥ منشأ لتوريد القمح، كما صدر قرار وزارى مشترك من وزراء التموين والمالية والزراعة ببدء موسم توريد القمح المنتج محليًا لعام ٢٠٢٢ فى الأول من أبريل بدلًا من منتصفه.

وأكد التقرير نجاح الدولة فى توفير مخزون آمن من السلع لتلبية احتياجات المواطنين، مستعرضًا نسب الاكتفاء الذاتى للسلع الاستراتيجية فى ٢٠٢١ ومدة تغطيتها حتى الآن، حيث تبلغ نسبة الاكتفاء من القمح ٦٥٪ كمخزون آمن لنهاية العام بعد بدء الحصاد فى أبريل، والزيوت بنسبة اكتفاء ٣٠٪، ومدة تغطية ٦ أشهر.

وفيما يتعلق بنسبة الاكتفاء من الأرز فبلغت، وفقًا للتقرير، ١٠٠٪، ومدة تغطية ٦.٥ شهر، والمكرونة بنسبة اكتفاء ١٠٠٪، ومدة تغطية ٥ أشهر، والسكر بنسبة اكتفاء ٨٧٪، ومدة تغطية ٤.٥ شهر، واللحوم الحية بنسبة اكتفاء ٥٧٪ ومدة تغطية ٩ أشهر، والدواجن بنسبة اكتفاء ٩٧٪، ومدة تغطية ٦.٥ شهر، والفول بنسبة اكتفاء ٣٠٪، ومدة تغطية ٣ أشهر.

وأشار إلى حجم التعاقدات الحكومية من السلع الاستراتيجية منذ يوليو ٢٠٢١ حتى الآن، فبالنسبة للقمح بلغت التعاقدات ٤.٤ مليون طن، والدواجن المجمدة ١١ ألف طن، واللحوم الحية والمجمدة ٢٩.٨ ألف طن، والمكرونة ١٧٥ ألف طن، والأرز ١٠٦.٥ ألف طن، والزيت الخام المحلى والمستورد ٧١٣.٥ ألف طن، والسكر الخام المستورد ٣٠٠ ألف طن، فيما وصلت تعاقدات السكر الأبيض المحلى ١.٢ مليون طن.

وأبرز التقرير جهود التوسع فى إقامة المعارض والمنافذ لتوفير السلع بأسعار مخفضة، حيث تم تقديم موعد معارض «أهلًا رمضان» اعتبارًا من ١٥ مارس، حيث يطرح خلالها كل السلع بتخفيض من ٢٥٪ إلى ٣٠٪، فضلًا عن الاتفاق بين وزارتى التموين والتنمية المحلية على إقامة معارض دائمة طوال العام بجميع المحافظات، فيما سيكون الانطلاق من محافظة الجيزة بتخفيضات تصل إلى ٣٠٪.

وبلغ عدد الشوادر أكثر من ١٥ ألفًا على مستوى كل المحافظات لبيع السلع والمنتجات، بالإضافة إلى أكثر من ٩٠٠ شادر للمجتمع المدنى، إلى جانب إقامة ٧ آلاف منفذ تموينى ضمن مشروع «جمعيتى» فى كل أنحاء الجمهورية، علاوة على توفير ٢٣٣ سيارة ومنفذ بيع متنقلًا لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

وأضاف التقرير أنه تم توفير السلع الأساسية من كل الأصناف من خلال ٦٢ مجمعًا وفرعًا تابعًا لجهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة فى كل أنحاء الجمهورية، فضلًا عن بدء المرحلة ٢٢ من مبادرة «كلنا واحد» فى ١٥ مارس لطرح المنتجات بأسعار مخفضة، بالإضافة لتوفير مختلف السلع بأسعار مناسبة فى مجمعات «أمان».

واستكمالًا لاستعراض إجراءات توفير السلع بأسعار مخفضة، فتشمل أيضًا تجهيز ١.٥ مليون شنطة رمضان بالتنسيق بين وزارة التضامن وصندوق تحيا مصر لتوزيعها على المستحقين، فضلًا عن ٥٠٠ ألف شنطة رمضان بالتنسيق بين وزارتى الأوقاف والتموين لتوزيعها على المستحقين، وتجهيز وتوزيع أكثر من ٦ ملايين «كرتونة رمضان» من قبل وزارة التضامن وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية على المستحقين.

كما تم طرح ٣ أنواع من اللحوم بدرجة جودة عالية بأسعار تتراوح بين ٥٥ و٩٥ جنيهًا للكيلو الواحد، كما تتحمل الدولة ٧٥٪ للزيادات فى الزيت، و١٠٠٪ للزيادات فى الخبز المدعم، وأكد التقرير إحكام الدولة قبضتها على الأسواق وتعزيز أدوات الرقابة عليها، حيث تم تكليف المحافظين بمتابعة حركة الأسواق وتوافر السلع المختلفة بها بصفة يومية،

زيادة الرواتب والمعاشات.. ضم أُسر جديدة لـ«تكافل وكرامة».. ودعم القطاعات الإنتاجية

تناول التقرير الحديث عن حزمة الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية التى أقرتها الدولة للتعامل مع تداعيات الأزمة العالمية، حيث تم تخصيص ١٣٠ مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وتخفيف آثارها على المواطنين، كما سيتم تدبير ٢.٧ مليار جنيه لضم ٤٥٠ ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة».

وأيضًا تم تخصيص ١٩٠.٥ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لصرف زيادة المعاشات بنسبة ١٣٪ بحد أدنى ١٢٠ جنيهًا بدءًا من أول أبريل ٢٠٢٢، إلى جانب زيادة حد الإعفاء الضريبى من ٢٤ إلى ٣٠ ألف جنيه بنسبة ٢٥٪ للتخفيف عن المواطنين.

بجانب ذلك، تتضمن الإجراءات زيادة الحافز الإضافى الشهرى للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية فى أبريل ٢٠٢٢، بفئات مالية مقطوعة تمثل ١٧٥ جنيهًا للدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و٢٢٥ جنيهًا للدرجة الثالثة و٢٧٥ جنيهًا للدرجة الثانية، و٣٢٥ جنيهًا للدرجة الأولى و٤٠٠ جنيه للدرجة الممتازة.

وتشمل الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية كذلك، تطبيق زيادة الرواتب فى الأول من أبريل ٢٠٢٢ بدلًا من أول يوليو ٢٠٢٢، كما سيتم تدبير ٣٦ مليار جنيه لصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين والحافز الإضافى، إلى جانب إقرار زيادة ٨٪ من الأجر الوظيفى بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، والعلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية بعد زيادتها من ٧٪، فضلًا عن ١٥٪ من الأجر الأساسى علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا بعد زيادتها من ١٣٪.

ونوه التقرير بأن إجراءات الدولة لحماية الاقتصاد ضد تقلبات الأزمة تتضمن أيضًا قيام البنك المركزى برفع سعر الفائدة «سعر الإيداع لليلة واحدة» ١٠٠ نقطة أساس ليصل إلى ٩.٢٥٪ فى مارس ٢٠٢٢، مقابل ٨.٢٥٪ فى فبراير من العام الجارى، وذلك بهدف الحفاظ على المقدرات المالية لمصر وسيولة النقد الأجنبى، وتشجيع المواطنين على الادخار. وفى السياق ذاته، تم إصدار شهادات ادخارية مدتها سنة بعائد سنوى ١٨٪ يصرف شهريًا من قبل بنك مصر والبنك الأهلى المصرى، وقد بلغت حصيلة الشهادات أكثر من ٢٠٠ مليار جنيه حتى الآن.

على صعيد إجراءات دعم القطاعات الإنتاجية، ذكر التقرير أنه تم تحديد ١٦ جنيهًا كقيمة للدولار الجمركى للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج حتى نهاية أبريل ٢٠٢٢، مع إعفاء الشركات التى قد تتعثر فى توريد مهماتها للمشروعات الحكومية فى مواعيد التوريد المتفق عليها، من غرامات التأخير لمدة شهرين.