الإثنين 28 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

إنفوجراف

بعد إرسال 6 طائرات لألمانيا.. أبرز المعلومات عن الحرب الإلكترونية

البنتاجون
البنتاجون

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" جون كيربي أن الولايات المتحدة الأمريكية ستنشر ست طائرات تابعة للبحرية و240 عنصرا في ألمانيا لدعم قوات حلف شمال الأطلسى الناتو، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية ، أنه سيتم نشر هذه الطائرات والقوات تماشيا مع جهودنا لتعزيز قدرات الردع والدفاع لحلف شمال الأطلسي على طول الجناح الشرقي، لافتا إلى أنه لم يتم إرسالهم بسبب نوع من التهديد الحاد الذي تم رصده أو بسبب وقوع حادث معين.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أن الطائرات المتجهة إلى ألمانيا متخصصة في الحرب الإلكترونية وأجهزة استشعار التشويش، وأنها لن تستخدم ضد القوات الروسية في أوكرانيا.

"الدستور" ترصد معلومات عن الحرب الإلكترونية:

المفهوم

يتم خلالها استخدام مجموعة من الأفعال  والإجرءات التكنولوجية التى تعمل على إحداث خلل بأسلحة الحرب الخاصة بالعدو  كما إنها تساعد على حماية الأجهزة الخاصة بالجيش خاصيتها من  تهكير  وتشويش وسيطرة عليها من أجهزة لاعدو والتى تستخدم نفس الحرب .

كما إنها تساعد على حماية الأنظمة التكنولوجية الخاصة بالجيش خاصيتها وجيش الأجهزة الصديقة  لحلفها  كما أنها تعمل على شل حركة العدو الإلكترونية.

وسيلتها

الإنترنت هو وسيلتها وما تستند عليه فى توجيه ضرباتها لأجهزة العدو وأحداث شوشرة كهرومغناطيسية على أجهزة العدو ومعداته التكنولوجية من أجل كسب الحرب العسكرية .

القرصنة

"القرصنة" أو "الهاكر" هى الأسماء التى تطلق على السيطرة على أجهزة ومواقع العدو الإلكترونية من خلال اختراقها و اختراق الأجهزة الإلكترونية للعدو وبالتالى تمد العسكريين بالمعلومات المخزنة على اجهزة الخصم بعد سرقتها  ما يمكنها من السيطرة فى الحرب العسكرية ويساعدها على معرفة أسلحة العدو أو الخصم .

أنواع الحرب الإلكترونية 

أكد  المتخصصون أن لاحرب الإلكترونية نوعان الأول الإشعاع وتستخدم الأشعة لتخفيض مستوى جودة أجهزة العدو الإلكترونية والتشويش عليها .

 الثانى هو حرب البيانات وهى يتم خلالها السيطرة على حجم ابيانات والتحكم بها وتحليلها .

الحرب الالكترونية حلف شمال الأطلسي المانيا البنتاجون تصريحات وزير الدفاع الأمريكي

رئيس التحرير

وائل لطفي

العمدة الثقافي!

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلى وبنك مصر.. فائدة شهادة 18%

شكري يعلن تشكيل لجنة مشتركة بين مصر وقطر برئاسة وزيرى الخارجية

الإعدام لـ3 اختطفوا عاملة واغتصبوها فى سمنود

النيابة العامة تأمر بحبس اثنين والقبض على آخر فى واقعة قتل مصطفى سراج

موعد صرف المعاشات شهر أبريل 2022 وخطوات الاستعلام عن الرقم التأميني

تصل لـ40 درجة.. موجة حارة تضرب البلاد لمدة 4 أيام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سعد زايد

تحطيم هياكل الوهم والعنف

منى رجب

أخلاقنا فى الشهر الكريم

سمر فرج فودة

الخطة ٧١٧

محمود خليل

علاقة قديمة متجددة

ماجد حبته

كوكب اليابان الصديق

لواء.حمدى البطران

المثقفون.. والخرافة

جمال-أسعد

نحن.. والمواجهة الاقتصادية

لواء. محسن الفحام

المسئولية المشتركة

صور

عزاء رجائى عطية نقيب المحامين فى مسجد عمر مكرم

زكريا عزمى يؤدى واجب العزاء فى رجائى عطية

عزاء الفنان أحمد حلاوة

محطة تل أبيب

المزيد

بلينكن يبحث مع الرئيس الإسرائيلى تهديدات إيران والأزمة الروسية- الأوكرانية

كيف نفذ فلسطينيون يحملون جنسيات إسرائيلية هجمات تحت رادار الشاباك ؟

إسرائيل: الاجتماع السداسي هو الأول من نوعه ولن يكون الأخير