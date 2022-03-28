بعد إرسال 6 طائرات لألمانيا.. أبرز المعلومات عن الحرب الإلكترونية

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" جون كيربي أن الولايات المتحدة الأمريكية ستنشر ست طائرات تابعة للبحرية و240 عنصرا في ألمانيا لدعم قوات حلف شمال الأطلسى الناتو، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية ، أنه سيتم نشر هذه الطائرات والقوات تماشيا مع جهودنا لتعزيز قدرات الردع والدفاع لحلف شمال الأطلسي على طول الجناح الشرقي، لافتا إلى أنه لم يتم إرسالهم بسبب نوع من التهديد الحاد الذي تم رصده أو بسبب وقوع حادث معين.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أن الطائرات المتجهة إلى ألمانيا متخصصة في الحرب الإلكترونية وأجهزة استشعار التشويش، وأنها لن تستخدم ضد القوات الروسية في أوكرانيا.

"الدستور" ترصد معلومات عن الحرب الإلكترونية:

المفهوم

يتم خلالها استخدام مجموعة من الأفعال والإجرءات التكنولوجية التى تعمل على إحداث خلل بأسلحة الحرب الخاصة بالعدو كما إنها تساعد على حماية الأجهزة الخاصة بالجيش خاصيتها من تهكير وتشويش وسيطرة عليها من أجهزة لاعدو والتى تستخدم نفس الحرب .

كما إنها تساعد على حماية الأنظمة التكنولوجية الخاصة بالجيش خاصيتها وجيش الأجهزة الصديقة لحلفها كما أنها تعمل على شل حركة العدو الإلكترونية.

وسيلتها

الإنترنت هو وسيلتها وما تستند عليه فى توجيه ضرباتها لأجهزة العدو وأحداث شوشرة كهرومغناطيسية على أجهزة العدو ومعداته التكنولوجية من أجل كسب الحرب العسكرية .

القرصنة

"القرصنة" أو "الهاكر" هى الأسماء التى تطلق على السيطرة على أجهزة ومواقع العدو الإلكترونية من خلال اختراقها و اختراق الأجهزة الإلكترونية للعدو وبالتالى تمد العسكريين بالمعلومات المخزنة على اجهزة الخصم بعد سرقتها ما يمكنها من السيطرة فى الحرب العسكرية ويساعدها على معرفة أسلحة العدو أو الخصم .

أنواع الحرب الإلكترونية

أكد المتخصصون أن لاحرب الإلكترونية نوعان الأول الإشعاع وتستخدم الأشعة لتخفيض مستوى جودة أجهزة العدو الإلكترونية والتشويش عليها .

الثانى هو حرب البيانات وهى يتم خلالها السيطرة على حجم ابيانات والتحكم بها وتحليلها .