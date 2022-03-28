لا يفوتك هذا المساء| نقل مشجعي المنتخب الوطني في هذا الموعد.. وتفاصيل برنامج رامز جلال 2022

شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث الهامة، فقد قررت وزارة الشباب والرياضة نقل المشجعين من المنتخب الوطني غدًا، بينما أعلن الاتحاد الأوروبي حماية فلسطين، كما نستعرض لكم من خلال التقرير التالي موعد برنامج رامز جلال في موسمه الـ13 باسم «رامز موفي ستار».

غدًا.. نقل مشجعي المنتخب الوطنى على متن رحلة خاصة إلى داكار

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، غدًا الثلاثاء، رحلة خاصة لنقل مشجعي المنتخب الوطني إلى العاصمة السنغالية داكار، لمؤازرة المنتخب في مباراة الإياب مع نظيره السنغالي المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم في قطر 2022.

وتغادر رحلة مصر للطيران، مطار القاهرة، غد الثلاثاء، في تمام الساعة السادسة صباحا برقم جدولي 3042، على متنها 300 راكب من مشجعي المنتخب، ومن المقرر أن يتم إنهاء إجراءات سفرهم من خلال مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، وسط إجراءات احترازية ووقائية لمواجهة فيروس كورونا، وتسهيلات خاصة أيضا من قبل فرق العلاقات العامة بشركتي ميناء القاهرة الجوي ومصر للطيران.

ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، تدريبه الرئيسي اليوم على الملعب المستضيف لمباراة السنغال غدا، حيث يدخل منتخب مصر في مواجهة قوية عندما يلعب أمام السنغال غدا في داكار في إياب الجولة الأخيرة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

كانت بعثة المنتخب الوطني، قد غادرت، أمس، إلى دولة السنغال لملاقاة نظيره السنغالي في مباراة الإياب المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم في قطر 2022.

وأنهت سلطات مطار القاهرة، إجراءات سفر بعثة المنتخب الوطني، من خلال صالة 4، المخصصة للطيران الخاص؛ لتغادر على متن رحلة خاصة تسيرها الشركة الوطنية مصر للطيران تحمل رقم MS 3042 طراز بوينج B787-9 Dreamliner المعروفة باسم "طائرة الأحلام"، متجهة إلى مطار العاصمة السنغالية "داكار".

وخاض المنتخب الوطني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، صباح اليوم، الأحد، مرانه الأخير، قبل التوجه إلى السنغال، وشهد المران مشاركة رامي ربيعة وعلي جبر اللذين تم استدعاؤهما بعد إصابة محمد عبدالمنعم بكسر فى الأنف وغياب محمود حمدي الونش لتراكم البطاقات.

وتغلب منتخب الفراعنة على نظيره منتخب السنغال بهدف نظيف فى ذهاب الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم بقطر 2022، ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر الوطنى بعد غد الثلاثاء نظيره منتخب السنغال فى لقاء الإياب بداكار ضمن منافسات الدور الحاسم لتصفيات المونديال.

الاتحاد الأوروبى: يجب حماية الفلسطينيين بعد ارتفاع مستويات عنف المستوطنين

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، أن ارتفاع مستويات عنف المستوطنين لا يؤدي إلا لزيادة التوتر ويجب حماية الفلسطينيين وفقا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.

وأكد في بيان له، اليوم، أنه من الضروري منع المزيد من أعمال العنف الآن قبل حلول شهر رمضان، والذي يتزامن مع أعياد الفصح المسيحية و اليهودية في شهر إبريل، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وشن مستوطنون الليلة الماضية وفجر اليوم عدة هجمات ضد المواطنين في عدة مناطق، وقاموا بإحراق سيارات وألحقوا أضرارا بمباني تجارية في أجزاء مختلفة من الضفة الغربية، مما تسبب بإصابة عدد من المواطنين.

وأمس الاحد، اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، يتقدمهم عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير، اليوم الأحد، حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

وقال شهود عيان إن مستوطنين اقتحموا الجانب الغربي من الحي، وحاولوا استفزاز الأهالي وتهديدهم، وأضافوا أن بن جفير توجه إلى خيمته الاستفزازية المُقامة على أرض عائلة بالحي، فيما تولت شرطة الاحتلال مهمة إبعاد المواطنين والمتضامنين عن محيطها.

والخيمة المشار إليها هو خيمة أقامها "بن جفير" واعتبرها مكتبه البرلماني في الحي الذي يواجه سكانه تهديدًا بالتهجير القسري مقابل إحلال المستوطنين محلهم.

اقتحامات المسجد الأقصى

تزامن ذلك مع اقتحام مُستوطنين لباحات المسجد الأقصى، رغم تحذيرات مفتي فلسطين وإمام المسجد الشيخ محمد حسين، من تداعيات استمرار سماح شرطة الاحتلال للمستوطنين باقتحام المسجد، مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

وبلغ عدد المقتحمين للمسجد 160 وتم الاقتحام من جهة باب المغاربة، ونفذ المقتحمون جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في ساحات المسجد، بحماية شرطة الاحتلال، التي منعت المصلين من الاقتراب من المنطقة الشرقية للأقصى، التي يؤدي فيها المستوطنون طقوسهم.

كانت مؤسسات مقدسية وثقت اقتحام أكثر من ألف مستوطن للمسجد الأقصى خلال الأسبوع الماضي.

اسم برنامج رامز جلال 2022 ومواعيد عرضه

يحظى اسم برنامج رامز جلال 2022 على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل يوميا، وذلك مع الأسبوع الأخير من شهر شعبان خاصة عقب إعلان مجموعة قنوات MBCعن تفاصيل الموسم الجديد من البرنامج.

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير تفاصيل برنامج المقالب الجديد الذي يقدمه الفنان رامز جلال خلال الموسم الرمضاني.

اسم برنامج رامز جلال 2022

كشفت مجموعة قنوات MBC عن الاسم الذي تم الاتفاق عليه لبرنامج الكاميرا الخفية الذي يقدمه الفنان رامز جلال في رمضان 1443- 2022 وذلك من خلال البوستر الدعائي حيث يطلق على الموسم الـ13 اسم "رامز موفي ستار".

ولم يتم الكشف عن تفاصيل المقلب الجديد الذي يعده الفنان رامز جلال لضحاياه حيث يتم الآن تصوير الحلقات الأخيرة ومونتاج جميع الحلقات وتتر البرنامج والذي يتوقع لها الجميع النجاح مثل باقي الموسم السابقة للبرنامج الذي حصل على جائزة أعلى نسب مشاهدة خلال مهرجان الرياض عام 2021.

موعد عرض برنامج "رامز موفي ستار"

يحتل برنامج رامز جلال شاشة MBC مصر يوميا عقب أذان المغرب حيث يشاهده ملايين المسلمين في مصر والوطن العربي أثناء الإفطار خاصة وانه برنامج يتمتع بخفة ظل عالية وتعليقات كوميدية من الفنان رامز جلال تجعل الجميع ينتظره ويخمن الضيف ضحية الملقب يوميا.

ويتسم برامج رامز خلال الأعوام السابقة باستدراج نجم في مجال الفن والتمثيل أو الغناء أو لعب كرة القدم لاستضافته في أحد البرامج ليفاجأ بأنه أحد ضحايا رامز جلال خلال برنامج المقالب ويتوقع قطاع كبير من جمهور رامز استضافة حارس مرمى المنتخب محمد أبو جبل خاصة عقب ردود الأفعال التي أثيرت حوله في بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة التي وصل فيها الفريق إلى المباراة الأخيرة.

عقب الإعلان عن اسم برنامج رامز جلال 2022 الذي ينتظره الملايين من جماهير الفنان رامز جلال موسم جديد أكثر اثارة خلال الموسم المقبل حيث بدأ برنامج المقالب الذي يقدمه الفنان رامز جلال في رمضان 2011 وحملت المواسم السابقة عدة أسماء أبرزها " رامز قرش البحر، رامز عقله طار، رامز الشلال، رامز مجنون رسمي.

«حرارة شديدة».. «الصيف» يضرب البلاد فى الأسبوع الأول من رمضان

بدأت درجات الحرارة في الارتفاع، اليوم الإثنين، ليسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للحرارة على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وارتفعت الحرارة في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري بمقدار 11 درجة عن الأيام الماضية، وتتواصل في الزيادة حتى السبت، حيث تسجل 34 درجة نهارًا و14 درجة ليلًا.

من جانبها، قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد في هيئة الأرصاد الجوية، لـ"الدستور"، إن اليوم يشهد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، ونشاط رياح على الأنحاء كافة.

وأشارت إلى أنه بداية من أول أبريل؛ ترتفع الحرارة بشكل كبير تبدأ من 40 درجة وأكثر على جميع الأنحاء، وتستمر حتى يوم 9 أو 10 أبريل لتشهد البلاد أجواء صيفية شديدة الحرارة.

ويتوقع الخبراء يوم 10 أبريل القادم نشاطا قويًا لمنخفض السودان وحملا حراريا قويا، ما يؤدي إلى تكون السحب على جنوب الصعيد قد يحدث سحبا رعدية ممطرة وتكون الأجواء دافئة أو حارة.

ولفتت إلى أن الرياح ستشهد حركة نشاط خاصة على محافظات الصعيد، ومن يوم الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع متوقع اعتدال سرعة الرياح وارتفاع درجات الحرارة هذا الأسبوع، ويكون الارتفاع الملحوظ مع نهاية هذا الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل، باستثناء السواحل الشمالية التي تشهد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية لوجود نشاط رياح على كل من جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ويسود طقس دافئ نهارًا على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

ومن المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية غدًا صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على فترات متقطعة، ونشاط الرياح على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ويكون الجو مشمسا بجنوب الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية تواصل ارتفاع درجات الحرارة غدًا الثلاثاء، فترتفع 3 درجات نهارًا في القاهرة وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ودرجتين في الإسكندرية وجنوب الصعيد وباقي السواحل الشمالية.

وتكون درجات الحرارة غدًا الثلاثاء في القاهرة الكبرى والوجه البحرى: العظمي 26 درجة والصغرى 13 درجة، وفي الإسكندرية وباقي السواحل الشمالية: 23 درجة نهارًا والصغرى 12 درجة، أما جنوب سيناء: 29 درجة للعظمي والصغرى 15 درجة.