الإثنين 28 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق فى جراج عقار بالدقى

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية في الجيزة، من السيطرة على حريق في جراج العقار رقم 42 شارع الحسن المتفرع من شارع جدة بمنطقة الدقى بمحافظة الجيزة.

كان قد تلقى مدير أمن الجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق في جراج العقار رقم ٤٢ شارع الحسن المتفرع من شارع جدة بمنطقة الدقى بمحافظة الجيزة..

وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بـ5 سيارات إطفاء، كما تم التعامل مع الحريق، إلى أن تمت السيطرة عليه، دون إصابات أو خسائر في الأرواح، ولا إصابات ومن المرجح حدوث ماس كهربائي في لوحة الكهرباء.

قوات الحماية المدنية الجيزة حريق جراج الدقي

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