برلماني: لقاء السيسي وزير الاقتصاد الفرنسي يعكس نجاح مصر في تعزيز علاقاتها بالقوى العالمية

قال حسن المير، عضو مجلس النواب، إن مصر كانت ولا تزال محظوظة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي للبلاد في هذه السنوات الصعبة، التي تلت عام 2013.

حيث نجحت رئاسته في تعزيز العلاقات المصرية، مع غالبية دول العالم وفي المقدمة منها الكثير من القوى العالمية الفاعلة، ومختلف الدول العربية والأفريقية. واستغلال هذه العلاقات المتينة في إنجاز أهدافها للاصلاح والتنمية والتطلع للمستقبل.

ونوه المير في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، بلقاء الرئيس السيسي، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لومير. قائلاً: إنه لقاء في الوقت المناسب تمامًا، للتباحث حول سبل تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا على المستويين التجاري والاقتصادي، والنظر في تعظيم الاستثمارات الفرنسية، فى تنفيذ المشروعات القومية المختلفة فى مصر، وبالخصوص في قطاعات النقل، وتصنيع السيارات الكهربائية، والبنية التحتية، والذكاء الاصطناعى والاتصالات والخدمات الرقمية، وإنتاج الهيدروجين الأخضر وغيرها من مجالات التعاون الواسعة بيت البلدين.

وشدد عضو مجلس النواب، أن اللقاء يصب فى صالح العملية التنموية الجارية فى مصر، والجهود التى تبذلها مصر على كافة الأصعدة، لتأمين الحاجات الغذائية، والتحرك بشكل استباقي لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية التي يتوقع الكثيرون لها أن تمتد لفترة.

واختتم، المير بأن النجاحات الاقتصادية الهائلة لمصر في مجال الإصلاح، وعلى صعيد التنمية تكشف مدى الجهد الذي بذلته القيادة السياسية المصرية للنهوض بالوطن.