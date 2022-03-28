وزير الخارجية القطرى: العلاقات مع مصر تجاوزت مرحلة التوترات

أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثانى، مساء اليوم الإثنين، أن العلاقات مع مصر في تطور مستمر وتجاوزت مرحلة التوترات.

وتابع وزير الخارجية القطري خلال اجتماع مع وزير الخارجية سامح شكرى، نسعى لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر ونتبادل وجهات النظر بشأن الملفات السياسية، وفقا لما أوردته فضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها قبل قليل.

وانطلقت قبل قليل، جلسة المباحثات الرسمية بين وزير الخارجية ‎سامح شكري، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

شكري يستقبل وزير الخارجية القطري

وفى وقت سابق من اليوم، استقبل وزير الخارجية سامح شكري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر.

وأمس الأحد، صرح وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بأن بلاده لا تفكر في زيادة استثماراتها بروسيا ومناطق من أوروبا إلى أن تتوفر "بيئة أفضل والمزيد من الاستقرار السياسي".

وقال الوزير القطرى في حديث لشبكة "سي إن إن" على هامش منتدى الدوحة:"في الوقت الحالي لا نفكر في أي استثمارات جديدة هناك مع الوضع الحالي، حتى في أوروبا، حتى يكون لدينا بعض الوضوح بشأن استقرار الوضع.. حسنا، ليس أوروبا بأكملها، ولكن المناطق التي نشعر فيها بوجود بعض التوترات أو قد تكون لدينا أي مخاطر سياسية، يجب أن ننظر إلي جميع الأبعاد".

يشار إلى أن جهاز قطر للاستثمار، لديه استثمارات كبيرة في شركة النفط الروسية العملاقة "روسنفت"، حيث أوضح الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن قرار بلاده في هذا الشأن اتخذ على أساس "التقييم التجاري ولا يزال جاريا"، ومع ذلك لن يتم زيادة الاستثمارات في الوقت الحالي.