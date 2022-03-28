الجزائر تسجّل 12 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة.

وأفادت الصحة الجزائرية في نشرتها اليومية بشأن الوضع الوبائي، بارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في البلاد إلى 265641 إصابة، فيما ارتفع ضحايا الفيروس إلى 6873 حالة، حيث لم يتم تسجيل أي حالة وفاة لليوم الخامس على التوالي.

وذكرت الوزارة أنه قد تماثل 10 مرضي للشفاء، ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 178261.

ودعت الوزارة المواطنين إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.

كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.

وأكدت الوزارة، أن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.