الإثنين 28 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

زحام شديد في عزاء نقيب المحامين رجائي عطية بمسجد عمر مكرم

عزاء رجائي عطية
عزاء رجائي عطية

شهد عزاء نقيب المحامين رجائي عطية بمسجد عمر مكرم في ميدان التحرير زحاما شديدا من قبل الوافدين على المسجد لتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد وعائلته.

وبدأ منذ قليل مساء اليوم الاثنين عزاء المحامي الراحل رجائي عطية نقيب المحامين بمسجد عمر مكرم في ميدان التحرير، وتزامنا مع بدء العزاء توافد العديد من أعضاء نقابة المحامين لتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد.

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وتوافد المئات من أعضاء نقابة المحامين مساء اليوم الاثنين على مسجد عمر مكرم في ميدان التحرير لتقديم واجب العزاء لأسرة الراحل رجائي عطية نقيب المحامين.

توفي صباح يوم السبت  المحامي رجائي عطية، نقيب المحامين، عن عمر يناهز 83 عامًا، في أثناء مرافعته في إحدى قضايا محكمة جنوب الجيزة والمتهم فيها عدد من المحامين، وذلك إثر تعرضه لأزمة صحية أثناء المرافعة في القضية المنظورة أمام المحكمة.

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وحرص على التواجد بقاعة محكمة جنايات الجيزة، استعدادًا لترؤس فريق الدفاع عن تسعة محامين أحالتهم النيابة العامة في فبراير الماضي للجنايات بتهم: التجمهر، وتعطيل دائرة جنح مستأنف أوسيم عن العمل، وذلك بعد مشادة مع قاض عام 2015.

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نبذة عن حياة الراحل رجائي عطية
ولد رجائي عطية عام 1938 بشبين الكوم، التابعة لمحافظة المنوفية، وحصل على شهادة الحقوق والاقتصاد من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1959، وبدأ العمل بالمحاماة عام 1959 وقيد بالنقض عام 1978.

ثم حصل على دبلوم العلوم العسكرية من الكلية الحربية عام 1961، ثم عمل بالقضاء العسكري في وظائفه مختلفة وبالمحاكم العسكرية من عام 1961 حتي عام  1976، ثم عمل بالمحاماة مرة أخري حتي تولي منصب نقيب المحامين في مارس 2020.

كما أن الراحل رجائي عطية له العديد من الأعمال  الدرامية التي قدمت في التليفزيون، مثل قصة امرأة مسكينة ليحيى حقي، وقصة رجل المال لتوفيق الحكيم، كما كتب العديد من المقالات المختلفة، التي نشرت في العديد من المجلات والجرائد اليومية المصرية.

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أبرز مناصب الراحل رجائي عطية
تولى رجائي عطية منصب عضو مجلس الشورى، كما أنه أصبح عضوا بمجمع البحوث الإسلامية، وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وعضو اتحاد الكتاب، وتولى منصب خبير بالمجالس القومية المتخصصة، وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية وتولى رئاسة إدارة جريدة المال

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