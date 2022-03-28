أول صور من جنازة موظفة توفيت أثناء تطعيم الأطفال بكفر الشيخ

شيّع أهالي قرية إبيانة، التابعة لمركز مطوبس بكفر الشيخ، جثمان أمينة سعيد عاطف الزيات، ممرضة الوحدة الصحية (طب الأسرة والتي توفيت أثناء بالقيام بعملها الميداني في الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال وذلك بمقابر القرية.

وبدأت أسرة الممرضة في استقبال واجب العزاء من المعزين، إذ أوفد اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، ياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس للمشاركة في تشييع الجثمان وأداء واجب العزاء نيابة عنه.

ونعى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ فنية الإحصاء أمينة السيد الزيات، 38 سنة، فني إحصاء تعمل بوحدة إبيانة، التابعة لمركز مطوبس التي توفيت أثناء تأدية عملها خلال الحملة القومية لتطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال وتم نقلها لمستشفى مطوبس المركزي، إلا أنها توفيت.

وأوفد محافظ كفر الشيخ ياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، بتسهيل إجراءات دفن جثمانها رحمها الله، والتواجد بين أسرتها بالقرية ، لتقديم واجب العزاء، داعيا الله أن يتغمدها في واسع رحمته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

وقالت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن فني إحصاء توفيت نتيجة سكتة قلبية وتم نقلها إلى مستشفى مطوبس المركزي، لعمل الإسعافات اللازمة إلا أنها فارقت الحياة.

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