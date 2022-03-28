الإثنين 28 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الداخلية: السلع متوافرة وحملات رقابية للحفاظ على استقرار الأسعار

وزير الداخلية
وزير الداخلية

أكد محمود توفيق، وزير الداخلية، أن الأسواق مستقرة، وتتوافر مختلف أنواع السلع الأساسية للمواطنين قبل شهر رمضان المعظم.

وقال وزير الداخلية، إن الوزارة تعمل على تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق، والمحافظة على استقرار الأسعار ومنع كافة صور الاحتكار، والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة؛ حتى لا تحدث أى ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق للاستمرار فى عرض السلع بمنافذ "أمان"، التابعة للوزارة، طوال شهر رمضان، ولمدة 3 أشهر بأسعار مناسبة، كما تم التنسيق لزيادة بل مضاعفة ضخ السلع فى المناطق الأكثر احتياجا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية، برئاسة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

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