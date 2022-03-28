الإعلامية بثينة توكل تخطف الأضواء ببرنامج «أهلا بالستات»

نجاح كبير تحققه الإعلامية بثينة توكل عبر برنامجها "أهلا بالستات"، الذى يناقش اهتمامات المرأة في كل محافظات مصر.



ويتيح البرنامج الفرصة للكثير من أصحاب الأفكار المميزة والقُدرات الخاصة للتعبير عن مواهبهم وأفكارهم، إضافة للتعرف على الاحتياجات اليومية للمرأة من كل الطبقات وكل الفئات.





واستضافت بثنية توكل، من خلال البرنامج، العديد من الشخصيات وحققت رد فعل قوىا على منصات "السوشيال ميديا" بموضوعات مهمة، ومنها حلقة جيهان علامة زوجة النجم الشهير راغب علامة.



الإعلامية بثينة توكل تخرجت في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وحصلت على الماجستير في الاقتصاد من إحدى الجامعات الفرنسية.



"أهلا بالستات" برنامج يذاع من الأحد للخميس في الساعة الثانية ظهرًا، ويهتم بكل أمور المرأة.