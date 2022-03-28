روسيا: دمرنا مستودعات للذخيرة وأسقطنا 3 طائرات تابعة لسلاح الجو الأوكرانى

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيجور كوناشينكوف، مساء اليوم الإثنين، عن أن صواريخ عالية الدقة أطلقت من البحر دمرت مستودعات ذخيرة كبيرة كانت تزود القوات الأوكرانية في ضواحي كييف.

وأضافت وزارة الدفاع، أن القوات الروسية دمرت مستودعات للذخيرة وأسقطت 3 طائرات تابعة لسلاح الجو الأوكرانى، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

وقبل قليل، قالت مستشارة بالرئاسة الأوكرانية، إن هناك 5 آلاف قتيل على الأقل في ماريوبول، وفقًا لما أوردته فضائية سكاى نيوز عربية.

وفى وقت سابق من اليوم، دعا أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إلى وقف إطلاق نار في أوكرانيا للسماح بتقدم المفاوضات السياسية.

جاء ذلك خلال كلمة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش حول أوكرانيا في جلسة لمجلس الأمن، وفق قناة "الحرة" الأمريكية.

وتعهد الأمين العام للأمم المتحدة بمواصلة إجراءات المنظمة لإيصال المساعدات إلى المدنيين داخل أوكرانيا وإلى اللاجئين خارجها، مشيرًا إلى أن الحرب في أوكرانيا عمقت الأزمة الغذائية في الكثير من الدول.

وأكد أنطونيو جوتيريش أن الحرب في أوكرانيا أسفرت عن خسائر بشرية كبيرة.

ودعا أمين عام الأمم المتحدة إلى هدنة إنسانية على الفور للسماح بـ"تقدم المفاوضات السياسية" في أوكرانيا.

وقال جوتيريش إن برنامج الغذاء العالمي تمكن من توفير مساعدات غذائية إلى 800 ألف شخص في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الحرب على أوكرانيا غير مبررة وأدت إلى خسارة آلاف الأرواح.

وأضاف جوتيريش "نبذل جهودًا لمساعدة المتضررين من الحرب على أوكرانيا".

واقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق اليوم تخصيص 6,9 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا على مواجهة روسيا ودعم الناتو.

يأتي هذا فيما قالت رئيسة الوزراء السويدية ماغدلينا أندرسون خلال لقائها مع المستشار الألماني أولاف شولتز إنهم فرضوا عقوبات صارمة على روسيا بهدف عزل الرئيس فلاديمير بوتين.