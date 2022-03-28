الإثنين 28 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الرياضة يلتقى رئيس «فيفا» على هامش قمة الحكومات بدبى

جريدة الدستور

التقى الدكتور أشرف صبحي- وزير الشباب والرياضة ، السيد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وسمو الشيخ راشد النعيمي- رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم،  رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان،  نائب رئيس مركز الشباب العربي ، وذلك على هامش القمة العالمية للحكومات بدبي بالإمارات العربية المتحدة .
وتجول الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة ، والسيد جياني إنفانتينو،  رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ، بمصاحبة سمو الشيخ راشد النعيمي- رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم ورئيس البلدية والتخطيط بإمارة عجمان ونائب رئيس مركز الشباب العربي، للاطلاع على مقر انعقاد القمة العالمية للحكومات 2022، والتي تنطلق برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،  في أكبر تجمع حكومي من نوعه عالمياً، تستشرف مستقبل العالم بمشاركة قادة ورؤساء حكومات وكبار المسئولين الدوليين والمفكرين والخبراء.
وتستعرض القمة من خلال أكثر من 100 جلسة رئيسية وتفاعلية وحوارية، أبرز التحديات العالمية الحالية والمستقبلية، وسبل الارتقاء بالأداء الحكومي، وتعزيز قدرة الحكومات على استباق التغيرات المتسارعة والاستعداد لها وابتكار الحلول التي تضمن توظيفها في تحسين حياة المجتمعات، كما تركز على آفاق التطورات المستقبلية في مختلف القطاعات العلمية والتكنولوجية والطبية والمجتمعية، وكيفية استثمارها وتوجيهها بما يصب في صالح المجتمعات، ويضمن بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

وتشهد القمة العالمية للحكومات 2022 مشاركة واسعة لأكثر من 4000 شخصية من 190 دولة، كما يشارك في جلساتها ومنتدياتها نخبة من المتحدثين تضم أبرز المسئولين الحكوميين ورؤساء منظمات وهيئات دولية ورؤساء شركات عالمية ورواد أعمال بارزين من القطاع الخاص في العالم.

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