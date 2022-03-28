بعد إصابة زوجة ويل سميث.. طبيب جلدية يوضح أسباب الإصابة بمرض الثعلبة

أثارت واقعة صفع الممثل ويل سميث الفنان الكوميدي كريس روك في حفل توزيع جوائز الأوسكار بعد إلقاء الأخير دعابة بشأن زوجة سميث، جادا بينكيت الكثير من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك عندما سخر صديقه من حلاقة شعر زوجته جادا سميث بسبب تساقط شعرها إثر إصابتها بمرض الثعلبة، والذي أصبح البحث عبر محرك "جوجل" كثير في الوقت الأخير لمعرفة ما هو مرض الثعلبة وما هى أسبابه وطرق علاجه.

وقال د.محمد زايد، أخصائي الأمراض الجلدية والتجميل إن مرض الثعلبة يعتبر حالة من أمراض ضعف المناعة، حيث تؤدي إلي خلل في الدم التي تتسبّب في تساقط الشعر، حيث يظهر على شكل فراغات داخل فروة الرأس في البداية حتى يتساقط بشكل كامل.

هناك أنواع كثيرة لمرض الثعلبة

أوضح زايد، لـ"الدستور" أن مرض الثعلبة له العديد من الأنواع وكل نوع يختلف عن الآخر ويؤثر على تساقط الشعر بشكل مختلف، منها الثعلبة البقعية وهى نوع من أنواع الثعلبة التي تؤدي لتساقط الشعر بشكل كبير، إضافة للثعلبة الكلية وتظهر عندما يتساقط الشعر بأكمله من فروة الرأس، وأشار لوجود نوع آخر من هذا المرض وهى الشاملة وتعني فقدان شعر الجسم بالكامل.

الثعلبة مرض مناعي

وأكد أن الثعلبة مرض مناعي لا يوجد علاج له، حتى الآن، لكن يستطيع الطبيب المختص معرفته بمجرد تشخيص المريض، وعمل الفحوصات الطبية كافة.

روشتة طبية

نصح أخصائي الجلدية بضرورة عمل الفحوصات الطبية كل 6 شهور وفحص كامل للدم كل شهرين، لمعرفة أي تغيرات تظهر داخل الجسم للعلاج، وتقوية وتعزيز الجهاز المناعي.