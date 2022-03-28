الإثنين 28 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة طنطا يفتتح المعرض الخيرى للملابس «صور»

افتتح الدكتور محمود زكى، رئيس جامعة طنطا، الإثنين، المعرض السنوي للملابس بكلية الحاسبات والمعلومات، بالتعاون مع نادي روتاري، بمشاركة الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ود.محمد حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حمدي شعبان القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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وأوضح رئيس جامعة طنطا أن المعرض يأتي في إطار حرص جامعة طنطا على دعم أبنائها الطلاب من ذوى الهمم وأصحاب القدرات الخاصة وأيضًا، غير القادرين من الطلاب ومساعدتهم على مواجهة متطلبات الحياة، وذلك انطلاقاً من مبدأ المسئولية المجتمعية التي تتبنّاها الجامعة تجاه أبنائها من الطلاب.

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أشار الدكتور حمدي شعبان إلى أن المعرض الخيري للملابس ينظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، بالتعاون مع نادي روتاري المعادي، برئاسة الدكتورة عبير لاظ، وأسامة الأحمر محافظ الروتاري السابق، تحت إشراف السيدة آمال نامق.

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أوضح نائب رئيس الجامعة أن  فعاليات المعرض تستمر على مدار 3 أيام ويضم حوالى 2000 قطعة من الملابس والحقائب والأحذية والاكسسوارات، يتم توزيعها بالمجان لغير القادرين من الطلاب.

شارك في الافتتاح الدكتورة نانسي الحفناوى، القائم بأعمال  عميد كلية الحاسبات والمعلومات، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

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كانت جامعة طنطا قد نظمت ندوة تثقيفية بعنوان "الوضع الراهن وآفاق الجمهورية الجديدة" تحت رعاية الدكتور محمود ذكى، رئيس الجامعة، حاضر فيها مصطفى بكرى، بحضور الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور حمدى شعبان القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وسمير مهنا، وكيل الوزارة إعلام وسط وشرق الدلتا بالهيئة العامة للاستعلامات ولفيف من عمداء الكليات، وعدد كبير من الطلاب من مختلف كليات الجامعة.

رئيس جامعة طنطا المعرض الخيرى للملابس بالتعاون نادي

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مشروع «المدرس المصرى»

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