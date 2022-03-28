الإثنين 28 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«القاهرة الدولى لتسوية النزاعات» يجرى زيارة ميدانية إلى جنوب السودان

السفير أحمد عبد اللطيف
السفير أحمد عبد اللطيف خلال الزيارة الميدانية

أجرى فريق عمل من مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، برئاسة السفير أحمد عبد اللطيف مدير المركز، بزيارة ميدانية إلى جنوب السودان في إطار الأولوية التي توليها مصر لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وتضمن برنامج الزيارة، التي تمت بالتعاون مع سفارة مصر في جوبا، لقاءات مع عدد من الوزراء وكبار المسئولين.

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لقاءات وفد مركز القاهرة الدولي 

وبحثت اللقاءات احتياجات جنوب السودان في عدة مجالات متعلقة بتحقيق السلم والأمن والاستقرار، مثل تسوية النزاعات وبناء السلام ونزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، وذلك في إطار تكثيف مركز القاهرة لأنشطته الرامية لدعم الجهات الجنوب سودانية المعنية من خلال بناء قدراتها وتنظيم الدورات التدريبية لكوادرها.

عقد فريق عمل مركز القاهرة اجتماعات مع كل من الممثل الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة ورئيس بعثة الإتحاد الإفريقي ورئيس مفوضية المراقبة والتقييم، بالإضافة إلى ممثلي عدد من المنظمات الدولية العاملة في جنوب السودان.

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وتطرقت اللقاءات إلى سبل دعم جهود بناء السلام والتعاون من أجل التصدي للتحديات التي تواجه جنوب السودان، من خلال تطوير مقاربة شاملة تعزز من مساهمة الاستجابات الإنسانية في تحقيق السلام والتنمية، وهي المقاربة التي يتبناها منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين الذي يتولى مركز القاهرة الدولي مهام السكرتارية التنفيذية له.  

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حرص مصر على دعم القدرات الوطنية

وشملت الزيارة لقاءات مع المتدربين الذين سبق لهم المشاركة في دورات المركز، وذلك للتعرف على مدى مساهمة الخبرات المكتسبة من هذه الدورات في اضطلاعهم بأعمالهم المختلفة.

وأعرب الجانب الجنوب سوداني عن تقديره لزيارة فريق عمل مركز  القاهرة الدولي، والتي تعكس حرص مصر على دعم القدرات الوطنية الجنوب سودانية في هذه المرحلة الدقيقة من تنفيذ اتفاق السلام المُنشط في البلاد.

وأعرب عن اهتمامه بما أتاحته الزيارة من فرصة للتعرف عن كثب على ما يتمتع به  المركز من خبرات وإمكانات، مؤكدا التطلع لتعظيم الاستفادة من مختلف برامج مركز القاهرة في إطار شراكة طويلة الأجل.

جنوب السودان مصر السودان القاهرة الدولي الأمن والاستقرار أحمد عبد اللطيف تعزيز التعاون

رئيس التحرير

وائل لطفي

مشروع «المدرس المصرى»

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