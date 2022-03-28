الإثنين 28 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

خالد جلال ناعيًا عهدى صادق: روح مصرية مُلهمة

عهدي صادق
عهدي صادق

نعى المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، الفنان القدير عهدى صادق، الذي رحل عن عالمنا اليوم الإثنين، عن عمر يناهز ٧٢ عامًا.

وقال جلال، إن "الراحل روح مصرية مُلهمة، وشخصية فنية متميزة الأداء، مخلصة في عملها، وسجل اسمه في عالم الفن من خلال عدة أعمال فنية ناجحة ما زالت تحتل مكانة كبيرة في وجداننا.. رحم الله الفنان عهدى صادق وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".

وشارك الفنان عهدى صادق، في العديد من الأعمال الدرامية منها: "ليالي الحلمية، أرابيسك، زيزينيا، بوابة الحلواني، رأفت الهجان ج١، الشهد والدموع ج٢"، ومن أشهر الأفلام التي شارك فيها: "اليوم السادس، المتوحشة، سكوت هنصور، الأنياب"، وفي المسرح "القاهرة في ألف عام، ليلة القبض على بابا، البعبع، قاعدين ليه، الملك لير، من القلب للقلب".

وفي وقتٍ سابق، نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، الفنان القدير عهدي صادق، وقالت إن الراحل أحد مفاتيح نجاح الكثير من الأعمال التي شارك بها، مشيرة إلى تميزه في تجسيد الشخصيات المركبة، وقدمت العزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه، داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته. 

حلمي مركبة التليفزيون قطاع شئون الإنتاج الثقافى المعهد العالي للفنون الإنتاج الثقافي المعهد العالى للفنون المسرحية لمعهد العالي للفنون المسرحية الفنان القدير عهدى صادق

رئيس التحرير

وائل لطفي

مشروع «المدرس المصرى»

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلى وبنك مصر.. فائدة شهادة 18%

غدًا.. نقل مشجعى المنتخب الوطنى على متن رحلة خاصة إلى داكار

النيابة العامة تأمر بحبس اثنين والقبض على آخر فى واقعة قتل مصطفى سراج

وزير التموين: صرف السلع التموينية لشهر أبريل بالتزامن مع بداية رمضان

موعد ومكان جنازة الفنان عهدي صادق بعد رحيله صباح اليوم

دار الإفتاء تعلن موعد استطلاع هلال شهر رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

المثقفون.. والخرافة

جمال-أسعد

نحن.. والمواجهة الاقتصادية

لواء. محسن الفحام

المسئولية المشتركة

حسين دعسة

بوتين ينتظر خلط الأوراق.. والناتو يزحزح ثوابت السياسة الأمريكية

علي سعدة

الشهر الفضيل

محمد العسيري

الحرب مش نزلة برد

رشا عبدالمنعم

«عز» كان هنا

ماجد حبته

هزيمة كاريكاتيرية فرنسية

صور

تدريب المنتخب الأخير فى مصر قبل السفر للسنغال

جنازة نقيب المحامين

جنازة أحمد حلاوة

محطة تل أبيب

المزيد

بلينكن يبحث مع الرئيس الإسرائيلى تهديدات إيران والأزمة الروسية- الأوكرانية

كيف نفذ فلسطينيون يحملون جنسيات إسرائيلية هجمات تحت رادار الشاباك ؟

إسرائيل: الاجتماع السداسي هو الأول من نوعه ولن يكون الأخير