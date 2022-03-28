خالد جلال ناعيًا عهدى صادق: روح مصرية مُلهمة

نعى المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، الفنان القدير عهدى صادق، الذي رحل عن عالمنا اليوم الإثنين، عن عمر يناهز ٧٢ عامًا.

وقال جلال، إن "الراحل روح مصرية مُلهمة، وشخصية فنية متميزة الأداء، مخلصة في عملها، وسجل اسمه في عالم الفن من خلال عدة أعمال فنية ناجحة ما زالت تحتل مكانة كبيرة في وجداننا.. رحم الله الفنان عهدى صادق وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".

وشارك الفنان عهدى صادق، في العديد من الأعمال الدرامية منها: "ليالي الحلمية، أرابيسك، زيزينيا، بوابة الحلواني، رأفت الهجان ج١، الشهد والدموع ج٢"، ومن أشهر الأفلام التي شارك فيها: "اليوم السادس، المتوحشة، سكوت هنصور، الأنياب"، وفي المسرح "القاهرة في ألف عام، ليلة القبض على بابا، البعبع، قاعدين ليه، الملك لير، من القلب للقلب".

وفي وقتٍ سابق، نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، الفنان القدير عهدي صادق، وقالت إن الراحل أحد مفاتيح نجاح الكثير من الأعمال التي شارك بها، مشيرة إلى تميزه في تجسيد الشخصيات المركبة، وقدمت العزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه، داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.