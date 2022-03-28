الإثنين 28 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

استطلاع روسى: ارتفاع عدد المؤيدين للعملية العسكرية فى أوكرانيا لـ73%

أوكرانيا
أوكرانيا

أظهر استطلاع لمؤسسة الرأي العام الروسية، ارتفاع عدد المواطنين الروس المؤيدين للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا من 65% إلى 73%.

وبحسب الاستطلاع- الذي أوردته وكالة أنباء "نوفوستي"، اليوم الإثنين، دعم 73% من العينة الاستطلاعية لقرار بدء العملية العسكرية، بينما 14% كانت ضد القرار.

وحول الأهداف التي تسعى موسكو إلى تحقيقها من خلال هذه العملية العسكرية الخاصة، قال 71% من المستطلعين إنهم يعتقدون أن روسيا تريد ضمان أمنها وتحقيق نزع سلاح أوكرانيا ومنع حلف "الناتو" من نشر قواعده هناك.

وأُجري هذا الاستطلاع في الفترة 18 ــ 20 مارس الجاري في 53 إقليمًا بالبلاد، وضمت العينة 1500 مستطلع.

وكان استطلاع للرأي في 27 فبراير الماضي قد أظهر تأييد 65% من المستطلعين للعملية العسكرية الخاصة، في حين لم يؤيدها 17%.

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