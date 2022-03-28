الإثنين 28 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية الكويتى يبحث مع نظيره الروسى تطورات الأزمة فى أوكرانيا

الدكتور أحمد ناصر
الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح

بحث وزير الخارجية الكويتي، الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، في اتصالٍ هاتفي اليوم الإثنين، مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، تطورات الأزمة في أوكرانيا.

وقالت الخارجية الكويتية - في بيانٍ اليوم - إن الشيخ أحمد الناصر أكد خلال الاتصال التزام دولة الكويت لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة كما تم تجديد دعم دولة الكويت لكافة الجهود والمساعي الدولية الداعية إلى وقف إطلاق النار وخفض التصعيد وحل الأزمة في أوكرانيا بالحوار والطرق السلمية.

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