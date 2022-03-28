إيبارشية المنيا للأرثوذكسية تنظم لقاء للعاملين بقطاع التمريض

عقدت اليوم أسرة القديسة فيرينا للعاملين بقطاع التمريض والفنيين بالمنيا ،اجتماعها الشهري، وذلك بدار المطرانية بحضور الأنبا مكاريوس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمنيا.

والقى الأنبا مكاريوس كلمة بعنوان" ستر ربنا"، تخلل اللقاء ترانيم روحية، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

إيبارشية المنيا تحيي تذكار الاربعين للراهب انسطاسي الصموئيلي

تقييم إيبارشية المنيا القداس الإلهي بمناسبة ذكرى الأربعين، للراحل الراهب القمص انسطاسي الصموئيلي، يوم الأربعاء ٦ أبريل المقبل، بكنيسة الشهيد الأمير تادرس بالمنيا، بحضور الأنبا مكاريوس.

ويشارك في تذكار الأربعين عدد من رهبان دير القديس الأنبا صموئيل بالمنيا ، ومن المقرر أن يقيم الدير أيضاً قداس لتذكار الأربعين لرحيله ؟

في سياق متصل، بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير في 28 فبراير الماضي ،برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، ويمتد نحو 55 يومًا تنتهي ليلة سبت النور. وستكون طقوس الصوم مختلفة هذا العام بشكل نسبى، بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا، إذ ستقام غالبية الصلوات وفقًا لإجراءات احترازية، على رأسها حضور أعداد محدودة.

وسوف تنظم الكنائس القبطية الأرثوذكسية، بحضور أساقفة الكنيسة القبطية الأرثةذكسية ، خلال الصوم الكبير، أكثر من قداس على مدار اليوم بحجز مُسبق، منعًا للازدحام بين الأقباط خلال إقامة قداسات الصوم.

وأكدت الإيبارشيات المختلفة على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ،من حيث التباعد الاجتماعي وفردًا في كل دكة وارتداء الكمامات، وذلك منعًا لانتشار فيروس كورونا المُستجد.

ومن المقرر أن يقضى البابا تواضروس الثاني؛ خلوته في الصوم الكبير بين دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، والكاتدرائية المرقسية بالعباسية كعادة بابوات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كطقس رهباني متبع.

كما بدأت كنيسة الروم الأرثوذكس بمصر الصوم الكبير في 8 مارس المقبل لمدة 40 يومًا تنتهي بالاحتفال بعيد القيامة المجيد في أبريل المقبل.