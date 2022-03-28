الإثنين 28 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

وزير الأوقاف: المؤتمرات العلمية أحد أهم روافد البحث العلمى الجاد

د.مختار جمعة
د.مختار جمعة

شارك الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في المؤتمر الدولي للعلوم الأساسية والتطبيقية الذي أقامته كلية العلوم، اليوم الإثنين، بجامعة الأزهر تحت عنوان: "العلوم الحديثة والتنمية المستدامة".

جاء ذلك بحضور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، وهشام فاروق علي، مساعد وزير التعليم العالي للتحول الرقمي، ومحمد فكري، نائب رئيس فرع جامعة الأزهر لفرع البنات، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون الطلاب والتعليم، والدكتورة مها غازي، عميد كلية العلوم جامعة الأزهر بنات، والدكتورة سامية الحسيني، وكيل كلية العلوم بنات جامعة الأزهر.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة: إن “المؤتمرات العلمية أحد أهم روافد البحث العلمي الجاد سواء للأساتذة أم للباحثين أم للمشرفين، وكثيرًا ما تنتج ابتكارًا يفوق التعليم الصفي، فنحن ندعم ونؤكد ونحيي هذا الحراك العلمي الواسع والمؤتمرات الجادة، خاصة تلك التي تأخذ طابعًا دوليًّا كبيرًا”.

وأضاف "جمعة": أن “العلم الذي حث عليه القرآن الكريم وبيّن فضله نبينا (صلى الله عليه وسلم) لا يقف عند حدود العلوم الشرعية التخصصية من فقه وحديث وتفسير ونحو ذلك”، مؤكدًا أن أغلب ما جاء في القرآن الكريم في شأن العلم جاء في مطلق العلم، لأن من المفاهيم الخاطئة أن بعض الناس حمل ذلك على العلوم الشرعية البحتة، فعندما يقول سبحانه وتعالى: "قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ والَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ"، لم يخصص علمًا بعينه بل جاء مطلقًا في عموم العلم.

 

وزير الأوقاف المؤتمرات العلمية احد اهم روافد البحث العلمى الجاد

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