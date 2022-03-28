مبادرة أوروبية بقيمة نصف مليار يورو لدعم الاقتصاد البحرى

تسعى المفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي لجمع 500 مليون يورو من خلال صندوق أسهم جديد لدعم الاقتصاد البحري.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي أن مفوض البيئة والمحيطات ومصايد الأسماك الأوروبي، "فيرجينيوس سينكيفيوس"، ونائب الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الأوروبي، "روجر هيفينث"، أطلقا اليوم الإثنين مبادرة أسهم جديدة مخصصة للاقتصاد الأزرق في إطار استثمار أوروبا.

وأضاف البيان أن برنامج استثمار الاقتصاد الأزرق الأوروبي سيقوم بجمع 500 مليون يورو إضافية من أموال الاتحاد الأوروبي، التي تجمع بين الصندوق الأوروبي البحري ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية ومجموعة بنك الاستثمار الأوروبي وتمويل استثمار الاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع جمع 1.5 مليار يورو من تمويل المخاطر المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة والمستدامة للاقتصاد الأزرق والشركات الناشئة من خلال الوسطاء الماليين.