الإثنين 28 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة أحمد آدم للتهرب من دفع 300 ألف جنيه ضرائب

احمد ادم
احمد ادم

قررت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار معتز صادق، وحضور المستشار أحمد غانم وكيل النائب العام، اليوم الإثنين، تأجيل جلسة محاكمة الفنان أحمد آدم، في اتهامه بالتهرب من دفع 300 ألف جنيه للضرائب، لجلسة 6 يونيو للتقرير.

ووفقًا لوزارة المالية، فإن القانون فرض غرامة مالية حدها الأدنى 200 جنيه، وحدها الأقصى 2000 جنيه، على من يمتنع عن تقديم الإقرار الضريبي في موعده، أو قدمه متضمنًا بيانات غير صحيحة، تؤثر بما يجاوز 10% من دين الضريبة.

محكمة جنح التهرب الضريبي التجمع الخامس المستشار معتز صادق الفنان أحمد آدم ف

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