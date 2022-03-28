الإثنين 28 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية والاتحاد الدولى للهلال والصليب الأحمر يبحثان التعاون بالمجالات الإنسانية

الهلال الأحمر السعودي
الهلال الأحمر السعودي

بحث رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، الدكتور جلال بن محمد العويسي، اليوم الإثنين، مع المدير الإقليمي للاتحاد الدولي للهلال الأحمر والصليب الأحمر بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا الدكتور حسام الشرقاوي، والوفد المرافق له، أوجه التعاون المشترك بين الجانبين وسبل تطوير الشراكة الطويلة القائمة بينهما في المجالات الإنسانية، إضافة إلى تبادل الخبرات من خلال إقامة برامج ودورات تدريبية مشتركة.

واستعرض العويسي- وفقًا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس)- نشاطات الهيئة في مجالي العمل الإسعافي والعمل الإنساني، منوهًا بالدور الإنساني للاتحاد الدولي للهلال الأحمر والصليب الأحمر في مجال تقديم المساعدات، والتنسيق مع الجهات والمؤسسات التي تُعنَى بتخفيف المأساة التي يعاني منها سكان الدول المتضررة من جراء الكوارث.

من جهته، قال الشرقاوي إن هيئة الهلال الأحمر السعودي شريك للاتحاد الدولي للهلال الأحمر والصليب الأحمر في العديد من المجالات الإنسانية بالمملكة، مشيدًا بجهودها الإسعافية والإنسانية المختلفة.

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