طلاب هندسة حلوان يحصدون مراكز متقدمة بالهاكثون الأول فى مجال المدن الذكية

حصل طلاب جامعة حلوان وهم فريق WRL Pixels من كلية الهندسة بحلوان على جائزة أحسن استخدام لتكنولوجيا تحديد الأماكن لمتتبع المسار من شركة ELSEWEDY DIGITAL والمركز الثاني في مجال المباني الذكية Smart Buildings كما حصل فريق educAtoR من طلاب كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي على المركز الأول في مجال المدارس والجامعات الذكية Smart School/University، وذلك بعد المنافسة مع أكثر من ٤٧٠ فريق بالمسارات المختلفة من مختلف الجامعات والمعاهد المصرية الحكومية والخاصة والأهلية بالهاكاثون الأول فى مجال المدن الذكية - نحو عاصمة ادارية جديدة ذكية بجامعة بنها والذي أقيم تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع شركة أمازون و ELSEWEDY DIGITAL.

ويشارك طلاب جامعة حلوان تحت رعاية وبدعم الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتور أسامة امام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى، والدكتور محمود المسلاوي عميد كلية الهندسة بحلوان، ويشرف على الطلاب مسئولي النشاط العلمي بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان بقيادة الأستاذ مدحت علام مدير الإدارة.

وتكون فكرة إقامة الهاكاثون الأول في مجال المدن الذكية بهدف تعزيز وتحفيز الشباب من المبرمجين وأصحاب الأفكار والرؤى لتقديم أفكارهم الذكية ومشاريعهم البرمجية التي تساهم في تحسين مستوى المدن، كذلك الحرص على المساهمة في بناء العاصمة الإدارية الجديدة لتكون أول مدينة ذكية في مصر.

ويشهد تسابق فرق من طلاب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والاهلية للعمل على إيجاد حلول مبتكرة في مجالات مختلفة وهي: المباني الذكية، والمرافق الذكية، والحدائق الذكية، والنقل / المرور الذكي، والمستشفيات الذكية، والتدوير الذكي، والمراقبة الذكية، والطاقة الذكية، والإدارة الذكية، والمدارس / الجامعات الذكية.