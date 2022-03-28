بلينكن يبحث مع الرئيس الإسرائيلى تهديدات إيران والأزمة الروسية- الأوكرانية

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، التحديات العالمية، ومن بينها تهديدات إيران والعملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي عن تشجيعه الجهود المبذولة للتقدم نحو هدف حل الدولتين في عميلة السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والرئيس الإسرائيلي.

وشدد الجانبان على الشراكة القوية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، كما تطرقا إلى تعميق وتوسيع اتفاقيات التطبيع.

مناقشات حل الدولتين

وناقشا أيضا الخطوات اللازمة لتعزيز السلطة الفلسطينية وتحسين حياة الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء وتخفيف التوترات.

وفي أبوظبي، ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أكد، خلال مشاركته في الاجتماع السداسي، أن الإمارات تدعم وتساند كافة الجهود العالمية المبذولة من أجل تحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم بأسره.

وأكد وزير الخارجية الإماراتي أن بلاده تؤكد أهمية العمل المشترك من أجل إرساء قيم السلام والتعايش والتسامح في العالم أجمع، لتحقيق تطلعات الشعوب وبناء مستقبل مزدهر للأجيال القادمة.