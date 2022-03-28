الإثنين 28 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

بلينكن يبحث مع الرئيس الإسرائيلى تهديدات إيران والأزمة الروسية- الأوكرانية

إسحاق هرتزوج مع أنتوني
إسحاق هرتزوج مع أنتوني بلينكن

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، التحديات العالمية، ومن بينها تهديدات إيران والعملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي عن تشجيعه الجهود المبذولة للتقدم نحو هدف حل الدولتين في عميلة السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والرئيس الإسرائيلي.

وشدد الجانبان على الشراكة القوية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، كما تطرقا إلى تعميق وتوسيع اتفاقيات التطبيع.

مناقشات حل الدولتين

وناقشا أيضا الخطوات اللازمة لتعزيز السلطة الفلسطينية وتحسين حياة الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء وتخفيف التوترات.

وفي أبوظبي، ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أكد، خلال مشاركته في الاجتماع السداسي، أن الإمارات تدعم وتساند كافة الجهود العالمية المبذولة من أجل تحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم بأسره.

وأكد وزير الخارجية الإماراتي أن بلاده تؤكد أهمية العمل المشترك من أجل إرساء قيم السلام والتعايش والتسامح في العالم أجمع، لتحقيق تطلعات الشعوب وبناء مستقبل مزدهر للأجيال القادمة.

إيران الرئيس الإسرائيلي وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن أوكرانيا هرتزوج

رئيس التحرير

وائل لطفي

مشروع «المدرس المصرى»

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلى وبنك مصر.. فائدة شهادة 18%

النيابة العامة تأمر بحبس اثنين والقبض على آخر فى واقعة قتل مصطفى سراج

دار الإفتاء تعلن موعد استطلاع هلال شهر رمضان

موعد ومكان جنازة الفنان عهدي صادق بعد رحيله صباح اليوم

وفاة الفنان عهدي صادق عن عمر يناهز 71 عامًا

من هو كريس روك الذي صفعه «ويل سميث» في حفل الأوسكار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

المثقفون.. والخرافة

جمال-أسعد

نحن.. والمواجهة الاقتصادية

لواء. محسن الفحام

المسئولية المشتركة

حسين دعسة

بوتين ينتظر خلط الأوراق.. والناتو يزحزح ثوابت السياسة الأمريكية

علي سعدة

الشهر الفضيل

محمد العسيري

الحرب مش نزلة برد

رشا عبدالمنعم

«عز» كان هنا

ماجد حبته

هزيمة كاريكاتيرية فرنسية

صور

تدريب المنتخب الأخير فى مصر قبل السفر للسنغال

جنازة نقيب المحامين

جنازة أحمد حلاوة

محطة تل أبيب

المزيد

بلينكن يبحث مع الرئيس الإسرائيلى تهديدات إيران والأزمة الروسية- الأوكرانية

كيف نفذ فلسطينيون يحملون جنسيات إسرائيلية هجمات تحت رادار الشاباك ؟

إسرائيل: الاجتماع السداسي هو الأول من نوعه ولن يكون الأخير