بعد سخريته من سنها.. فارق العمر بين مصطفى درويش وشيرين رضا

يبحث الجمهور عن فارق العمر بين النجمة شيرين رضا والفنان مصطفى درويش على إثر الأزمة التى نشبت بينهما مؤخرًا، عقب تصريحات شيرين رضا فى برنامج «حبر سرى»، الذى يذاع عبر شاشة «القاهرة والناس».

تعرف على فارق السن بين شيرين رضا ومصطفى درويش

ويقدم «الدستور»، فى هذا التقرير، فارق العمر بين مصطفى درويش وشيرين رضا بعد سخرية الأخيرة منه، حيث تبلغ شيرين رضا من العمر 53 عاما، بينما يبلغ مصطفى درويش من العمر 42 عاما، ما يعني أن الفارق السني بينهما يبلغ 11 عاما فقط.

وكان الفنان مصطفى درويش قد سخر من تصريحات النجمة شيرين رضا التى تضمنها البرومو الخاص ببرنامج «حبر سرى»، المقرر إذاعته فى شهر رمضان المقبل، عبر شاشة قناة «القاهرة والناس»، حيث قالت فى تصريحاتها للبرنامج: "إنها لا تعرف هذا الممثل"، وجاء ذلك ردا على سؤال الإعلامية أسماء إبراهيم لها عن رأيها فى انسحاب مصطفى درويش من فيلم «الملحد» على أثر ما كتبه الكاتب إبراهيم عيسى عن الإسراء والمعراج.

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وقام الفنان مصطفى درويش بنشر تصريح الفنانة شيرين، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها قائلًا: «معلش السن ربنا يديكي الصحة وفيه فرق أجيال بينا هتعرفي مين ولا مين».

ونشر مصطفى درويش، منذ قليل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» بوست آخر قال فيه: "اللي بيحب يفهم بيفهم واللي بيحب يظيط بيظيط، وخلاص أنا لا بسخر ولا أقدر أسخر من سن حد، أنا مش طفل مانا كبير، في حاجة في الدنيا اسمها بتغلط في شخص بتقوله إنت كبير مسمعتهاش قبل كده الصراحة أنا بحترم كل الزملا، قدام أو جداد، كلنا زملاء في شغل واحد، وأكيد بحترم الكبير قبل الصغير، اللي بيحترم نفسه يحترمه الناس، وأنا عمري ما غلط في زميل أو زميلة ولا عمري أغلط، أنا ممكن أزعل من موقف، بس أغلط فيه مش تربيتي أغلط في حد في التليفون أو على فيسبوك، أروح أغلط في وشه، واللي معاشرني عارفين عني ده، بس كده، وده للتوضيح نقفل القصة الغريبة دى".

يذكر أن درويش قرر الاعتذار عن عدم المشاركة فى فيلم «الملحد»، للكاتب إبراهيم عيسى والمخرج ماندو العدل، لأن مؤلف العمل هو الإعلامي والكاتب إبراهيم عيسى بسبب تصريحاته بأنه يزعم أن قصة «الإسراء والمعراج» وهمية وفقا لكتب السيرة والتاريخ.