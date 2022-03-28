الإثنين 28 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الطريقة الرفاعية تنظم مؤتمرا دينيا بعنوان «أل البيت وسلامة المجتمع من التعصب»

الطريقة الرفاعية
الطريقة الرفاعية

تنظم الطريقة الرفاعية، يوم الأربعاء المقبل، احتفالية دينية بمحافظة الشرقية، وذلك بمناسبة مولد الشيخ  السيد الحدقي بمدينة القرين محافظة الشرقية، ويعقد الاحتفال تحت عنوان «آل البيت وسلامة المجتمع من التعصب». 

ويشارك فى المؤتمر عدد من القيادات الدينية والصوفية، يأتى فى مقدمتهم الشريف طارق يس الرفاعي شيخ عموم السادة الرفاعية والدكتور محمد أبوهاشم شيخ الطريقة الهاشمية وعضو مجلس النواب، والشيخ فواز الطباع عميد رواق الإمام الرفاعي بالمملكة الأردنية الهاشمية، والشريف محمود طارق يس الرفاعي نائب عموم السادة الرفاعية، والدكتور أحمد شحاتة الأزهري المستشار العلمي للطريقة الرفاعية، والإعلامى رمضان البيه ولفيف من علماء الطرق الصوفية والأزهر الشريف. 

وقال الشيخ طارق الرفاعى شيخ الطريقة الرفاعية، إن المؤتمر الدينى يهدف بالأساس إلى التأكيد على الدور الذى تقوم به الطرق الصوفية فى العالم كله، لأجل نشر المنهج الإسلامى الوسطى والتصدى للأفكار المتطرفة التى تحاول التيارات والجماعات المنحرفة فكرياً نشرها فى المجتمعات . 

وتابع «الرفاعي» قائلا: «يشرف المؤتمر بالحضور الشيخ فواز الطباع الحسنى عميد رواق الإمام الرفاعى بالمملكة الأردنية الهاشمية، وهذا يجعلنا سعداء بتشريف هذه الشخصية الصوفية الإسلامية الكبرى والذى يزور مصر حالياً فى رحلة دعوية ودينية». 

وأشار إلى أن آل البيت لهم دورا كبيرا في نشر المحبة والسلام بين الناس على مدار الأزمنة والعصور وهذا ما يجب أن يعرفه الجميع فهم أصحاب فضل على الأمة كلها، ونحن فى مصر نعشق ونحب آل البيت ونقيم كل عام موالدهم واحتفالاتهم التى تكون شاهد أساسى على محبتنا لهم رضوان الله عليهم آجمعين، فهم نبراس الهدى والفضل والجود والكرم والأمة كلها تعرف أفضال آل بيت النبى الكريم . 

 

الطريقة تنظم مؤتمر ديني عنوان البيت

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وائل لطفي

العمدة الثقافي!

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