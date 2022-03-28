القبض على 3 قتلوا شقيقين فى مشاجرة بالمنيرة الغربية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهمين بقتل شقيقين طعنًا بسلاح أبيض في مشاجرة بسبب خلافات سابقة بدائرة مركز شرطة المنيرة الغربية.

وكانت البداية بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغًا بنشوب مشاجرة ووجود متوفين بشارع الإمام الغزالي بدائرة القسم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور علي جثتي شقيقين، وبعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المتوفين طرف أول، و3 أشقاء طرف ثان، وخلال ذلك تعدي أفراد الطرف الأول علي أفراد الطرف الثاني، مما تسبب وفاة الشقيقين طعنا، وجري نقل الجثتين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة وبتتبع خط سير الجناة، أمكن ضبطهم واقتيادهم إلى ديوان القسم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.