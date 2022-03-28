كيف تواجه الملكة اليزابيث تدهور حالتها الصحية؟

كشفت صحيفة «إكسبرس» البريطانية أن الملكة إليزابيث الثانية تسلمت قبل أسبوعين عربة جولف تتسع لأربعة مقاعد بقيمة 62 ألف جنيه إسترليني لمساعدتها في التجول في مكان إقامتها في بيركشاير، ويعتقد أنها ذهبت بها بالفعل في جولة مع مساعديها.

وأكدت الصحيفة أنه تردد أن موظفي الملكة ساعدوا كلابها على الجلوس بجانبها على عربة الجولف، حتى تتمكن من الاستمتاع بالرحلة مع حيواناتها المحبوبة.

وقال مصدر في قلعة وندسور: «وصلت العربة في الأسبوعين الماضيين، واستخدمتها الملكة هي ومساعدوها بالفعل، وفي الأسبوع الماضي، اصطحبت الكلاب فيها للقيام بجولة حول الأراضي الخاصة».

وأكدت الصحيفة أن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي تعاني فيه الملكة "من تصلب" في ساقيها، بحسب المصدر.

وتابع المصدر: «الملكة تعاني من تصلب في ساقيها، لذا فإن العربة هي الحل الأمثل حتى تستطيع التجول ومواجهة التدهور السريع في صحتها».

وأضاف: «لقد مرت الملكة بالكثير من المعارك الجسدية مؤخرًا مع فيروس كورونا والتواء ظهرها، الأمر الذي سيؤثر على أي شخص - ناهيك عن تقدمها في العمر حيث تبلف من العمر 96 عاما الشهر المقبل».