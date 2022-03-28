الإثنين 28 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

‘بحضور السفير الفرنسي ورئيس جامعة عين شمس..

بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة عين شمس والمعهد الثقافى الفرنسى

بروتوكول تعاون مشترك
بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة عين شمس والمعهد الثقافي الفرن

وقع اليوم الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والسيد مارك باريتي سفير جمهورية فرنسا بالقاهرة، بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة عين شمس ممثلة في كلية الحقوق والمعهد الثقافي الفرنسي بالقاهرة .
وكان ذلك بحضور أ. د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، أ. د هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أ. د محمد صافي عميد كلية الحقوق ، أ. د خالد قدري عميد كلية التجارة ، أ. د سلوي رشاد عميد كلية الألسن ، أ. د شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، أ. د مصطفى رفعت مدير مكتب التعاون الدولي بالجامعة ووكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب، أ. د محمد الشافعي وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب ، أ. د ياسين الشاذلي وكيل كلية الحقوق لشئون الدراسات العليا والبحوث، أ. د شيرين مظلوم وكيل كلية الآداب لشئون الدراسات العليا والبحوث ، أ. د خالد حمدي رئيس قسم اللغة الفرنسية بكلية الحقوق، أ. د شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين بالجامعة، أ. د هدي وصفي رئيس قسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب.

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بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة عين شمس والمعهد الثقافي الفرنسي

حيث أعرب أ. د محمود المتيني عن سعادته بالتعاون مع المعهد الثقافي الفرنسي، كما استعرض سيادته تاريخ قسم اللغة الفرنسية بكلية الحقوق الذي أنشئ منذ عشرين عاما، معربا عن أمله فى استمرار التعاون المثمر بين جامعة عين شمس والجامعات الفرنسية في مختلف المجالات العلمية.

يتضمن البروتوكول قبول أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية الحقوق بالدورات التدريبية المقدمة من المعهد الفرنسي بمصر (FLE)، تنظيم دورات عن بعد أو بمقر المعهد لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية الحقوق في المجال القانوني باللغة الفرنسية (FOS)، إلى جانب قبول طلاب كلية الحقوق بجامعة عين شمس الحريصين على تلقي دورات تدريبية في اللغة الفرنسية المقدمة من المعهد الفرنسي بمصر (FLE)؛ وذلك بنسبة خصم تبلغ ٢٥% .
كما يمنح المعهد اشتراكا مجانيا بمكتبة الاستعارة، خلال مدة الدورة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مشروع «المدرس المصرى»

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