الدفع بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع مهجور فى القليوبية

اندلع حريق داخل مصنع مهجور بمنطقة الخصوص بمحافظة القليوبية، وبداخله خردة ومخلفات دون حدوث إصابات أو خسائر بشرية فى الأرواح.

وكان اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد نشوب حريق داخل مصنع مهجور، بمنطقة شارع الرشاح وبداخله خردة ومخلفات مهملة.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بالقليوبية، بقيادة المقدم محمد حجاج رئيس مباحث قسم الخصوص، وقوات الحماية المدنية بقيادة العميد هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية.

وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق واخماده ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على ارواح المواطنين بالمنطقة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.