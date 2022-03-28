مصرع شخص على يد آخرين في مشاجرة بالشرقية

لقى شخص من محافظة الشرقية مصرعه، بعد تعدى آخرين عليه في مشاجرة وقعت، بمدينة القرين بمحافظة الشرقية، وتم تحرير المحضر اللازم.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا باستقبال مستشفى القرين المركز، لـ“عبده.ع.إ”، 65 سنة ، مقيم مدينة القرين بمحافظة الشرقية “جثة هامدة”، وتبين إصابته التي أدت لوفاته، بعد أن تعدى عليه أشخاص آخرين في مشاجرة وقعت، وتم نقله بمعرفة الأهالي لمستشفى القرين المركزي.

تم تحرير المحضر اللازم، وجاري التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى القرين المركزي تحت تصرف النيابة العامة.