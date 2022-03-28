الإثنين 28 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الجيزة يتابع نسب التنفيذ بالمرحلة الأخيرة لمشروع «روضة السودان»

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال جولته

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة   الأعمال  النهائية لإجراءات تسكين المرحلة الأخيرة لمساكن عشش السودان  بمشروعه الروضة والذي يتم تنفيذه بالتنسيق مع صندوق التنمية الحضارية استكمالًا  لمجهودات المحافظة  في تسكين قاطني العش غير الآمنة بمساكن حضارية بديلة.  

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال تشطيبات الوحدات السكنية المتبقية حتى يتسنى نقل الأسر المتبقية والبالغ عددها 84 أسرة. 

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محافظ الجيزة خلال جولته 

وفقد المحافظ أعمال إنشاء المبنى الخدمي والذي يضم العديد من الخدمات لاهالى المنطقة موجهًا باستكمال أعمال رفع كفاءة المراحل السابقة بمشروع روضة السودان لضمان توافر كافة الخدمات للمواطنين.

وقام المحافظ بتفقد الباكيات ومحلات الشباب الواقعة أسفل كوبري فيصل والتي وجه خلالها بتوحيد نموذج الباكيات ومراعاة الشكل الجمالي بها والتوسع في توفير الباكيات لمشروعات الاعمال اليدوية والحرفية مع تقديم كافة التسهيلات للقائمين عليها.

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محافظ الجيزة خلال جولته 

وجه المحافظ بإعادة استغلال أحد المواقع أسفل الكوبرى وتخصيصه لإقامة المعارض الدائمة للمشروعات المختلفة وذلك بعد تهيئة المكان وتزويده بالإضاءات ودورات المياه وتوفير سبل الأمان ضد الحرائق.

محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
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رئيس التحرير

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